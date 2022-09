Marco Bontempi è l’ultimo acquisto del FC Arzignano Valchiampo

Il FC Arzignano Valchiampo in chiusura del calciomercato ha comunicato con una nota dell’arrivo del giocatore romano Marco Bontempi. Classe 2003, la mezzala arriva in prestito dalla Sampdoria dove ha concluso la stagione 2021-2022 nella formazione Primavera. In maglia gialloceleste sarà la sua prima esperienza tra i professionisti.

«Per me è una grande emozione essere qui - ha affermato a caldo al suo arrivo Marco Bontempi -. Si tratta della prima esperienza che faccio tra i professionisti e sono molto contento di approcciare al calcio dei grandi perché penso che per la mia crescita sia fondamentale fare questo step. Spero di fare bene e di ripagare la fiducia che mi sta dando la società».

Con 64 presenze finora in carriera e 11 reti, il centrocampista romano dopo i primi passi in una squadra della capitale si trasferisce al Chievo Verona. Definito tra le sorprese dei giovani gialloblù, Bontempi gode di buoni tempi di inserimento che gli permettono di essere pericoloso anche in fase d’attacco e nella finalizzazione. In seguito al fallimento del Chievo, nella stagione 2021-2022 passa alla Sampdoria. In blucerchiato gioca nella P”rimavera 1” diventandone uno dei punti di forza. Ha siglato 6 reti in 27 presenze totali.

«Ho iniziato da piccolo all’Urbetevere, una società dilettantistica di Roma - racconta Marco -. All’età di 14 anni sono passato al Chievo Verona dove ho militato fino al primo anno di Primavera. Dopo il fallimento, l’anno scorso sono passato alla Sampdoria e lì ho proseguito per una stagione in Primavera. Quest’estate sono partito in ritiro per i primi giorni con la prima squadra (della Samp, ndr), poi sono rientrato alla Primavera e ora sono qui».

In gialloceleste vestirà la maglia numero 16.

«All’interno della squadra porto prima di tutto il mio carattere, il mio temperamento - spiega Bontempi - . Sono un ragazzo a cui piace scherzare e divertirsi. Spero che il calcio diventi un lavoro, ma per me rimane sempre un divertimento perché è quello che mi piace fare. A livello calcistico spero di portare tanta corsa, tanti gol e aiutare la squadra e la società a raggiungere l’obiettivo».