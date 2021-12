LR Vicenza sconfitto in casa dal Como è oramai in serie C

Tifosi amareggiati e delusi a fine partita: per la salvezza il match di oggi del Lane era l'ultima spiaggia per rimanere in serie B. Molti tifosi dagli spalti e uscendo dallo stadio si sono mostrati arrabbiatissimi con la famiglia Rosso che sarebbe responsabile di scelte scellerate e investimenti sbagliati che hanno condizionato la stagione sin dall'estate scorsa. E che hanno portato fino ad oggi i biancorossi a perdere 14 partite su 17 di campionato.

LA PARTITA TRA VICENZA E COMO

Il primo tempo ha visto entrare in campo un LR Vicenza determinato che ha costruito gioco e che ha pure sfiorato il gol al 3' con Dalmonte su assist di testa di Padella. Occasione anche per Giacomelli pochi minuti dopo che non inquadra lo specchio della porta. Ma al 10' arriva la doccia fredda del cgol del Como: Vignali insacca sul secondo palo su assist di Gumina.

Due minuti dopo la traversa di Filippo Ranocchia ha dato l'illusione del pareggio.

Altra incredibile traversa al 13' con un tiro di Mancini dal limite. La porta difesa da Facchin sembra stregata per i biancorossi.

Poi il Lane costruisce per mandare al tiro in successione Ranocchia, Dalmonte, Di Pardo. In quest'ultimo caso al 35' respinta di Facchin.

Per chiudere la prima frazione un contropiede del Como con Parigini che viene bloccato dall'abile Pontisso.

Nel secondo tempo si vee un altro Vicenza, meno propositivo nel gioco di quello visto nella prima parte.

Occasione comunque subito per Dalmonte che al 2' calcia tra le braccia dell'estremo difensore lombardo ... (in via di compilazione)



TABELLINO - LR VICENZA-COMO, 0-1 (0-1)

VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin (15' st Meggiorini), Brosco, Padella, Crecco (27' st Calderoni); Pontisso (27' st Zonta), Ranocchia (34' st Proia); Di Pardo, Dalmonte, Giacomelli; Mancini.

IN PANCHINA: Confente, Pizzignacco, Cappelletti, Ierardi, Ongaro, Rigoni, Taugourdeau, Alessio. ALLENATORE: Brocchi

COMO (4-4-2): Facchin; Bertoncini, Bovolon (42' st Cagnano), Solini; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Iovine (25' st Peli); Parigini; Cerri (25' st Gliozzi), La Gumina (10' st Kabashi). ?IN PACHINA: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Gabrielloni, Gatto, H'Maidat, Luvumbo. ALLENATORE: Gattuso

MARCATORI: 10' Vignali (Co)

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

NOTE: campo in buone condizioni, clima freddo secco con temperatura sui 7° Centigradi.

SPETTATORI: 3880.

AMMONITI: Iovine, Vignali, Arrigoni (COM).

ANGOLI: 8-4.

RECUPERO: 0, 5′.