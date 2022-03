LR Vicenza: convocati per la Ternana al Menti, torna a disposizione Davide Diaw

Il LR Vicenza ha reso nota la pista dei 23 biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 28esima giornata di campionato contro la Ternana, in programma domani, domenica 6 marzo alle ore 15 e 30, allo stadio Romeo Menti.

La bella notizia è che torna in campo molto probabilmente Davide Diaw: la Corte d’Appello Sportiva ha accolto il ricorso della società biancorossa e ha ridotto da tre a due le giornate di squalifica inflitte all'attaccante. Le due giornate di fatto sono già state scontate.

La cattiva notizia riguarda la lesione di primo grado ad un flessore per Filippo Ranocchia che lo costringe in infermeria per una ventina di giorni. A lui si aggiungono gli oramai lungo degenti.

I ONVOCATI DA BROCCHI PER VICENZA-TERNANA

PORTIERI: Confente, Contini, Grandi.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, De Maio, Maggio, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Boli, Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Djibril, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini, Teodorczyk.