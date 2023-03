Feralpisalò-LR Vicenza, primo tempo: tante occasioni per i biancorossi ma è 0-0

Giornata primaverile e soleggiata, ma tanto vento allo stadio di Salò che provoca grandi imprecisioni nei passaggi lunghi. Partita vivace tra Feralpi e LR Vicenza: un match che è determinante per la vetta del torneo.

Le squadre si misurano a vicenda fino al 7’ quando dal primo calcio d’angolo per il Vicenza Ronaldo controlla e tira in porta con la palla che va poco sopra la traversa.

Al 16’ è Stoppa che ci prova a tirare in porta, ma la difesa devia in angolo.

Poi i padroni di casa crescono e dopo un tiro (al 20’) di Siligardi su assist di Carraro che va fuori dallo specchio della porta vicentina, al 23’ Siligardi crossa e Guerra da ottima posizione viene fermato da Pasini.

Al 30’ è Ferrari a mancare di pochissimo la rete a portiere battuto su apertura di Dalmonte che riceve un’ottima palla da Della Morte. E' l'occasione più ghiotta della frazione di gioco!

Al 33’ siluro di Ronaldo su punizione! Pizzignacco devia sopra la traversa e quindi mette in corner.

E per chiudere al 37’ azione personale di Della Morte che tira in porta, ma Pizzignacco la mette fuori in tuffo.



Il primo tempo finisce dopo molte emozioni a reti inviolate (0-0).