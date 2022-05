Eccellenza, play off: Montecchio Maggiore passa a Borgoricco con 5 gol

Inizia bene per Montecchio Maggiore il triangolare del primo turnno dei play off: Borgoricco vene battuto con 5 reti a zero. Domenica la squadra di mister Federico Coppola si batterà con Treviiso allo stadio Cosaro. La squadra che vince il minitorneo andrà a giocare nel secondo turno con la migliore dell'Eccellenza del Trentino Alto Adige.

In campo i castellani sono scesi con uno schieramento assai onffensivo: il 4-2-4. E la scelta dell'allenatore Federico Coppola ha pagato assai: Al 15' Casarotto viene pescato in avanti con un assist di Magieri che da metà campo gli pittura una palla millimetrica ad un psso dall'area: controllo e gol. Evidentemente un gioco a memoria di una squadra rodatissima.

Al 42' poco prima del riposo è Mattioli che segna la sua prima rete. Il secondo tempo si apre già con i vicentini in vantaggio di due reti. Mattioli si ripete al 11' con un destro nel sette. Sul 3-0 per la squadra di capitan Casarotto l'assist lo firma Guccione per Mangieri che di testa segna il quart gol al 21'. La quinta rete di Pennacchio al 36'. Alla fine molto soddisfatto il tecnico Coppola per il ritmo alto che è riuscita a tenere la sua squadra.