Eccellenza: lo Schio si riscatta a Mozzecane, in zona Cesarini segna Andreetto (0-1)

La vittoria dello Schio condanna alla retrocessione il Mozzecane: gli uomini di Finozzi, grazie al gol in zona Cesarini di Gabriele Andreetto, invece guadagnano i play out. Un incontro davvero al crdiopalma con le due squadre che hanno paura di scoprirsi. Un match e un gol del numero 10 che vale un'intera stagione.

A dir la verità è il Mozzecane che va in gol inizialmente al 20' del primo tempo con Pereira che devia in rete un calcio d'angolo. Ma secondo il direttore d8i gara è fuorigioco e la rete è annullata. Buon per lo Schio che non si fa intimidire è risponde alla mezz'ora con Primucci: la sua botta sicura viene prata dal bravo estremo difensore veronese Gottardi.



Nella ripresa al 10' è Turrini dei padroni di casa che ha un'ottima occasone ma non inquadra il bersaglio. Poi risponde il vicentino Gumiero che spra la palla sul palo.Al 32' la beffa per il Mozzecane: Pereira va di nuovo in gol e ancora l'arbtro annulla per fuorigioco. E in pieno recupero è Primucci che in contropiede spara una staffilata verso la porta: la palla viene respinta da un dufensore ma al volo è Andreetto che punisce i padroni di casa segnando la rete che vale il match: lo 0-1 arriva addirittura al 47' della ripresa.