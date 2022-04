Eccellenza: il Bassano torna a vincere a San Giorgio in Bosco (1-3)

Squadra in casa San Giorgio In Bosco

Chiude con una bella e rotonda vittoria la squadra allenata da Alessandro Pontarollo. I giallorossi in trasferta a San Giorgio in Bosco segnano tre gol tutti nel primo tempo: al17' va in gol Peo Peotta, il raddoppio sempre su azione al 33' con Lukanovic su assit di Popovic,. Accorciano le distanze i padovani al 38' con Xausa. Sul 1-2 però Bounafaa imbocca con un assist previso Alessandro Zuin che va in gol.



Nella ripresa il San Giorgio guadagna un rigore, ma dal dischetto Simoni spreca colpendo il palo.La stagione del Bassano si conclude con questa partita, in quarta posizione del girone B dell'Eccellenza Veneto.