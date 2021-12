Eccellenza: cento volte Giacomo Cenetti in giallorosso

Un momento speciale ha preceduto, domenica 12 dicembre 2021, la gara di campionato del FC Bassano 1903 contro il Calcio San Giorgio in Bosco, terminata 4-1 per i ragazzi di mister Pontarollo.

Prima del match il presidente Fabio Campagnolo ha consegnato a Giacomo Cenetti la maglia ufficiale Fc Bassano 1903 per l’importante traguardo delle 100 partite in giallorosso raggiunto dal centrocampista partenopeo.