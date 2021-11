Eccellenza: arriva Pontarollo sulla panchina del FC Bassano

La società Fc Bassano 1903 ha diffuso oggi pomeriggio una nota in cui comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-2022 con il tecnico Alessandro Pontarollo. Originario della Valbrenta, ex calciatore, classe 1980, mister Pontarollo in carriera ha allenato la Football Valbrenta, ottenendo una promozione in Eccellenza, il San Giorgio Sedico portandolo in serie D e il Campodarsego sempre in D.

Ad accompagnare mister Pontarollo nella sua nuova avventura bassanese sarà l’ex giallorosso Matteo Nichele, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore, subentrando ad Antonio Anastasio, cui vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso in questi anni.