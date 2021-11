Eccellenza A: Montecchio corsaro in casa del Valgatara vince 4-1

Il primo tempo si conclude sullo 0-0 a Marano Valpolicella (Verona) tra il Valgatara e il Montecchio Maggiore. Nella ripresa addirittura i bincorossi di mister Coppola si ritrovano sotto di un gol per la rete segnata dai padroni di casa con Testi al 4'.

La squadra incassa e poi reagisce: il pareggio castellano arriva al 12' con Montagnani che con un tiro da sinistra dell'area trafigge la porta degli avverari: è 1-1.



Allunga Casarotto al 15': 1-2. E poi al 26' Berardinello scatenato porta palla ed è Guccione a beneficiare di una palla d'oro che porta al 1-3. La gara si chiude con un Valgatara in confusione e incapace di reagire dopo il doppio valtaggio montecchiano. In chiusura i padroni di casa si procurano pure un autogol (con Muzza) che fissa il risultato sul 1-4.Il Montecchio di mister Coppola è secondo in classifica (19 punti) a pari merito con Vigasio e a cinque lunghezze dalla prima della classe Villafranca Veronese (24 punti). A 14 punti è la quarta in calssifica, la Belfiorese.