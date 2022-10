Calcio, serie C: primo tempo, reti inviolate tra Sangiuliano City e LR Vicenza (0-0)

Il LR Vicenza scende in campo con la divisa scura contro il Sangiuliano City in maglia giallo verde.

I biancorossi fanno il gioco nei prima 25’. Occasioni per Jimenez al 5’, Dalmonte su assist di Begic al 13’ (parato).

Pericoloso il Vicenza al 27’ con diagonale di Rolfini che fa la barba al palo.

Infine bella punizione di Ronaldo al 46’ calciata nel “sette”, che il portiere gialloverde Sposito devia con la punta delle dita in angolo.

Il rischio più importante per la porta difesa da Confente è al 22' con sulla conclusione di Anastasia in contropide: l'estremo difensore del Vicenza fa sua la palla.