Calcio, serie C: l'Arzignano Valchiampo ospita in casa il titolato Feralpisalò

Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 14 e 30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano i giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini ospitano il Feralpisalò. L'arbitro sarà Mario Perri di Roma 1, coadiuvato da Roberto D’Ascanio di Roma 2, Federico Fratello di Latina, e quarto uomo Lorenzo Massari di Torino.

MISTER BIANCHINI: NECERRARIA PRESTAZIONE TOSTA DAI RITMI ALTI

«Partita impegnativa - esordisce mister Giuseppe Bianchini nella conferenza pre partita -. Andiamo ad affrontare una squadra costruita per vincere e forte in tutti i reparti. Di nostro dobbiamo essere altrettanto forti e pronti, restando attenti ai loro punti di forza. Dovremo fare una partita giusta, tosta, dai ritmi alti e con grandissima intensità».

«Dalla sconfitta col Pordenone dobbiamo trarre tanti insegnamenti - sottolinea Bianchini -, imparare anche alcuni atteggiamenti tecnici-tattici e di lettura in certe situazioni e farne tesoro. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Domani (domenica 16 ottobre, ndr) dobbiamo portare rispetto e provare a fare la nostra partita, limitando il margine d’errore perché altrimenti le squadre forti ti puniscono. Serviranno ritmo, intensità, foga agonistica nel contrasto, attenzione ai minimi particolari e tanto coraggio».

LUCA PIANA: ALLENAMENTI DURI PER UN MESE DI CAMPIONATO MOLTO IMPEGNATIVO

«Un mese molto impegnativo - afferma subito il difensore del FC Arzignano Valchiampo, il numero 8 Luca Piana -. Abbiamo dato il massimo e ottenuto anche dei buoni risultati. Adesso ci aspettano altri tre match. Affronteremo una partita per volta. Ci stiamo impegnando tanto e il mister sa che può contare su tutti noi. Tutti quelli che vengono chiamati in causa possono dare il proprio contributo».

«Con Il Feralpisalò sarà una partita difficile - continua -. Ci stiamo allenando duramente. Importante sarà il nostro atteggiamento, di cattiveria agonistica e umiltà nell’affrontare la gara. La squadra sa quello che vuole».