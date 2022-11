Calcio, serie C femminile: il Vicenza in casa fa secco il Rinascita Doccia per 7-1

Al campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina il Vicenza Calcio Femminile batte il Rinascita Doccia di Sesto Fiorentino per 7-1.

Per le biancorosse subito una rete al 2’: è capitan Missaggia che recupera palla, passa alla bomber Basso che fornisce un assist a Sule che controlla in area e batte a rete: è 1-0.

La giocatrice nigeriana del Vicenza si ripete dopo un minuto su cross di Cattuzzo: 2-0.

Al 11’ bella conclusione in rovesciata di Aiello per le fiorentine su cross di Campi. Ma la portiera vicentina Palmiero Herrera blocca la palla senza difficoltà.

Seguono un paio di occasioni biancorosse per Basso e per Marchiori: la prima fuori, la seconda parata.

Al 28’ la stessa Marchiori beffa il portiere fiorentino Mazzanti su cross di Cattuzzo. A dir la verità prende il palo, la palla corre sulla linea e la stessa Marchiori appoggia in rete arrivando prima dell’estremo difensore.

Il 4-0 con cui si chiude il primo tempo arriva dai piedi di Sule su assist di Basso: il tiro dell’attaccante nigeriana colpisce la traversa internamente e supera la linea.

Nella ripresa al 15’ segna Cattuzzo posizionata bene in area su cross di Missaggia: è 5-0.

Nove minuti dopo c’è il gol della bandiera del Rinascita Docce: Aiello recupera palla, serve Battistini sola davanti a calmiero Herrera batte a rete: è il 5-1.

Al 27’ Basso serve Cattuzzo che dribbla un’avversaria e calcia in rete: 6-1.

Chiude le marcature proprio la numero 9 Marta Basso al 44’ della ripresa su lancio lungo di Missaggia: l’attaccante supera il portiere in uscita con un pregevole pallonetto e poi appoggia in rete. Finisce 7-1 con la scudo di mister Moreno Dalla Pozza che ha controllato il match sin da primo tempo, chiudendo la pratica già al 45’.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile - Rinascita Doccia, 7-1 (4-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 13 Palmiero Herrera, 24 Pagiarino (dal 74’ 15 Pegoraro), 19 Schiavo, 69 Gobbato (dal 51’ 17 Lugato), 4 Missiaggia (c), 3 Fasoli, 16 Sule (dal 79’ 28 Dal Lago), 21 Cattuzzo, 9 Basso, 8 Maddalena (dal 84’ 99 D’Angelo), 22 Marchiori (dal 65’ 20 Plechero)

IN PANCHINA: 1 Dalla Via, 15 Pegoraro, 99 D’Angelo, 11 Dal Bianco, 2 Cecchinato, 28 Dal Lago

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

RINASCITA DOCCIA: 1 Mazzanti, 2 Nesti, 3 Mancin, 4 Fedele, 5 Sabatino (c), 6 Paoli (dal 38’ 14 Bugiani), 7 Ceccarelli, 8 Papi (dal 51’ 15 Biolo), 9 Del Giudice (dal 65’ 13 Battistini), 10 Campi, 11 Aiello

IN PANCHINA: 12 Braschi, 18 Xhemaj, 19 Innocenti

ALLENATORE: Ruben Bellucci

ARBITRO: Kovacec David (Arco Riva). Assistenti: Soster A., Conte A. (Bassano Del Grappa)

RETI: 2’, 3’, 45’ Sule (V); 28’ Marchiori (V); 60’, 72’ Cattuzzo (V); 69’ Battistini (D); 89’ Basso (V).

NOTE: giornata soleggiata ma fredda (temperatura sui 12° C), campo in ottime condizioni. Ammonite: 78’ Cattuzzo; 83’ Bugiani. Recupero: 2’; 4’.