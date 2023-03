Calcio, serie C/A: tra Arzignano Valchiampo e Sangiuliano finisce a reti inviolate (0-0)

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa FC Arzignano Valchiampo

Allo stadio Tommaso Dal Molin tra Arzignano Valchiampo e Sangiuliano City la 33esima giornata di Campionato finisce a reti inviolate. È 0-0 il risultato al triplice fischio finale dell’arbitro.

Nel primo tempo il lombardo Volpicelli colpisce il palo al 2’, la palla arriva tra i piedi di Cogliati che segna, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco.

Al 36’ palo anche per il gialloceleste Gianluca Barba dopo un tiro potente da fuori. Poco prima dell’intervallo il portiere dell’Arzignano para una punizione di Morosini con la palla che deviata da Saio colpisce anche il palo.

Nel secondo tempo da segnalare un’occasione da rete per Volpicelli al 29’ con un bel tiro in porta che però esce di poco.

In chiusura su calcio d’angolo il gialloceleste Nchama di testa manda sopra la traversa.

Finisce 0-0.

Un buon pareggio interno per la squadra di mister Giuseppe Bianchini che aggiunge un punto importante alla classifica in questo finale di stagione.