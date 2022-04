Calcio femminile: 4 vicentine azzurre in under 20

Si è concluso ieri lo stage della rappresentativa nazionale azzurra Under 20 di calcio femminile che ha visto partecipare quattro atlete vicentine, ovvero Teresa Penzo, Noemi Battilana, Asia Gobbato e Mariachiara Bauce



Mercoledì nel pomeriggio le giovani biancorosse hanno preso parte alla gara amichevole tra la Rappresentativa Nazionale U20 contro Cittadella Women Primavera al centro sportivo di Tombolo (Padova). La prima squadra del Cittadella Women gioca in serie B e naviga in medio alta classifica.Per il Vicenza Calcio Femminile avere 4 giovani atlete in nazionale italiana under 20 è un motivo di orgoglio in più e la dimostrazione della qualità delle giocatrici a disposizione di mister Moreno Dalla Pozza: la squadra berica infatti è prima in classifica nel girone di serie C.