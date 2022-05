Biancorossi convocati per Cosenza-LR Vicenza: manca solo Crecco, infortunato!

Sono ben 25 i giocatori biancorossi convocati da mister Baldini per la gara di ritorno dei play-out contro il Cosenza, in programma venerdì 20 maggio 2022 alle ore 20 e 30 allo stadio San Vito-Gigi Marulla della città calabrese.

Superate influenze, febbre, mal di gola e allergie l'allenatore Francesco Baldini ha a disposizione praticamente tutta la rosa.

Ad esclusione di Crecco che è indisponibile per l'infortunio subito un paio di settimane fa.

Caso a parte Lucasz Teodoroczyk che Baldini chiama "Teo" e che l'allenatore di Massa vuole sempre con sé in panchina per il suo carisma con il gruppo: l'attaccante polacco infatti sta ancora soffrendo per una brutta botta rimediata ad una spalla alla prima partita dell'anno con i colori biancorossi. "Soffre quando si allena e quando gioca, ma ci tiene, aiuta il gruppo, è una figura importante", ha sottolineato oggi in conferenza stampa l'alenatore biancorosso.

Questi i convocati che partiranno per l'ultima trasferta da "dentro o fuori" a Cosenza.

PORTIERI: Confente, Contini, Gradi.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Cappellettti, De Maio, Lukaku, Maggio, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Cester, Dalmonte, Greco, Ranocchia

ATTACCANTI: Alessio, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk