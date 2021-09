Test positivo per l'Arzichiampo con la Primavera del Padova: 7-2

Ottimo test ieri pomeriggio ad Abano Terme tra FC Arzignano Valchiampo e "Primavera 3" del Padova (ex Berretti). Tra i biancoscudati in campo solo giocatori delle classi 2003-2004. Tra i giallocelesti mister Giuseppe Bianchini ha schierato almeno cinque dei suoi millennials.



Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato con un primo gol annullato all'Arzi (Bonetto in rete al 3'), vanno in vantaggio i padovani di mister Ottoni con Sartori. I giallocelesti si scuotono e dopo aver costruito gioco per alcuni minuti pareggiano al 31' con Beltrame (su assist di Vessella). Lo stesso Beltrame in chiusura del primo tempo batte un corner che Nchama devia in rete di testa. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i vicentini.Nella ripresa i giallocelesti prendono in mano le redini del gioco e all11' Fyda segna una rete al volo su un calcio d'angolo. Al 16' segna Antoniazzi. E subito dopo i padovani con una reazione d'orgoglio alla ricerca del gol riescono a mettere a segno la loro seconda rete con Ejesi. Il match si chiude con altre tre segnature del FC Arzignano Valchiampo: centrano la porta dei biancoscudati Grancara, Calì e Casini.