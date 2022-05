Serie A1 femminile, il Famila Schio punta a chiudere la finale scudetto

Tutto l’ambiente orange spera che quella di domani possa essere l’ultima partita di questa lunghissima ed esaltante stagione. Il Famila Wuber si presenta al PalaDozza di Bologna avanti 2-0 nella serie e determinato a chiudere qui la corsa scudetto. Di fronte ci sarà una Virtus orgogliosa, desiderosa di rispondere presente davanti al proprio pubblico, interrompere i sogni di gloria scledensi e rinviare tutti i discorsi a gara 4.

Poco conta, quindi, se fin qui Schio ha sempre condotto le partite contro la Segafredo: le bianconere sono una formazione ricca di talento, forse non esperta tanto quanto il Famila, ma sicuramente in grado di dar battaglia fino all’ultimo secondo utile. Non inganni il pesante divario di gara due: per sbancare il PalaDozza servirà una prestazione di spessore e solidità. Tutte caratteristiche che Schio ha dimostrato in stagione di possedere.



"Sono veramente contento - le parole di coach Dikaioualkos post gara 2 - e faccio le congratulazioni alle mie giocatrici. Ci manca solo una vittoria, ma ciò non significa nulla. Concentrazione sulla prossima partita". Jasmine Keys predica calma e concentrazione: "Dobbiamo stare attentissime, lì troveremo un ambiente molto ostico. Non possiamo farci prendere dall’ansia. Occorre rifare quanto fatto di buono in queste prime due gare e non lasciarci sopraffare".

A sostenere Dotto e compagne sono attesi più di cento tifosi scledensi che scenderanno a Basket City con la speranza di chiudere la serata festeggiando lo scudetto numero 11, tricolore che manca all’ombra del Pasubio dalla stagione 2018/19: l’anno seguente il campionato fu sospeso causa Covid mentre l’anno scorso fu vinto dalla Reyer Venezia.

Difficile immaginare dei cambi nella formazione di coach Dikaioulakos che sembra avere trovato il proprio equilibrio con Laksa, Mestdagh e Gruda; Gianolla ha invece pescato dalla tribuna Laterza in gara due, rinunciando a Ciavarella (che in gara uno non era stata comunque impiegata). Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su LBFTV, canale 411 DTT.

