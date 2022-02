Serie A1 femminile, il Famila Schio dilaga contro la E-Work Faenza: 94-57 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Famila Schio

Il Famila Schio sa solo vincere. Sono 16 i successi consecutivi delle orange che superano agevolmente 94-57 anche l’E-Work Faenza nonostante le pesanti assenze di Gruda, Mestdagh e Dotto. Protagonista della serata è ancora una volta Jasmine Keys che chiude con 25 punti (di cui 21 nel solo primo tempo), ma un’altra prestazione sensazionale è quella di Martina Crippa: 18 punti con 6/6 dall’arco. Come sempre, però, è tutta la squadra a girare a meraviglia con il motore a mille anche in quest’ultima sfida prima di una meritata sosta di cinque giorni.

La partita

Le prime battute di gara sono particolarmente favorevoli alle romagnole che si portano avanti con Cupido e Kunaiyi: 10-13 con in mezzo la tripla di Laksa. Poi la lunga nigeriana si accomoda in panchina con due falli e coach Dikaioulakos abbassa il quintetto con Deshields da ala grande: Schio vola con giocate veloci, palle recuperate e tanti tiri aperti per il 22-15.

Faenza, non si scompone e rientra con la tripla di Schwienbacher e il gioco da tre punti di Policari ma proprio sulla sirena il buzzer beater di Keys vale il 27-23 (già 17 i punti per la lunga vicentina).

Il secondo quarto si apre con la tripla di Verona e le continue involate in contropiede di Deshields mentre Crippa firma la prima conclusione pesante dall’arco: 39-27. I liberi di Cupido sono un intermezzo che dura un battito di ciglia: arriva un altro parziale orange con Deshields, Keys, Andrè e ancora due triple di Crippa che vale il 55-30. Davis segna un paio di canestri e si va al riposo sul 55-34.

La terza frazione vede le squadre meno prolifiche grazie anche ad una difesa ospite più attenta ed aggressiva: così, dopo sei minuti di gioco, il parziale è di 10-11 a favore dell’E-Work che cede poi negli ultimi minuti con un altro break scledense; la firma finale è ancora di Crippa con i piedi dietro l’arco per il 74-45.

Gli ultimi dieci minuti sarebbero di pieno garbage time e andrebbero ricordati per il record di sei triple consecutive di Crippa a cui si aggiungono anche quelle di Del Pero e Sottana. Purtroppo, però, uno scontro fortuito con la compagna Kunaiyi lascia a terra dolorante Cupido (la migliore delle sue con 8 punti e 7 assist), soccorsa con la barella dal personale medico. La gara si chiude poi sul definitivo 94-57.



Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-E-Work Faenza 94-57. Progressione Parziali: 27-23, 55-34, 74-45

Wuber Famila Schio: Deshields 13, Del Pero 8, Mestdagh ne, Sottana 3, Verona 5, Crippa 18, Andrè 15, Dotto ne, Keys 25, Laksa 7

E-Work Faenza: Kunaiyi-Akpanah 11, Schwienbacher 5, Cappellotto 4, Morsiani 4, Minguzzi ne, Cupido 8, Policari 6, Manzotti 11, Kantzy 0, Castello 0, Davis 8, Porcu ne