Serie A1 femminile, il Famila Schio è un rullo compressore: battuta Ragusa 77-41

Salgono a 15 le vittorie consecutive del Famila Wuber in campionato grazie all’ampio successo interno contro la Passalacqua Ragusa per 77-41. Una sfida che negli anni ha sempre regalato un grande spettacolo è stata purtroppo condizionata dalla situazione critica in cui si trova la formazione siciliana che, dopo tre settimane di stop causa Covid, ha appena ripreso ad allenarsi con il gruppo non ancora al completo: assenti questa sera infatti le USA Taylor ed Hebard. Le biancoverdi hanno viaggiato a corrente alternata tenendo testa a Schio solo nel primo quarto e in brevi frangenti del terzo. Orange che hanno dominato la sfida a rimbalzo (53 a 21), nell’apporto dalla panchina (40 a 8 i punti) e nelle conclusioni in area (42 a 24 i punti segnati).

La Passalacqua approccia molto bene la gara con una difesa intelligente in area fatta di aiuti nei miss match e ottima pressione su ogni linea di passaggio: il Famila si ritrova così a perdere numerosi palloni nei primi minuti, rimanendo agganciato alla partita soprattutto per gli errori al tiro delle avversarie. Il primo vantaggio ospite (triple di Romeo e Tagliamento per il 2-6) viene subito recuperato da Dotto, Laksa e Keys che sorpassano sul 9-6. Santucci e Williams pareggiano a quota 13 prima di un maxi parziale scledense a cavallo dei due quarti che indirizza la gara: in quattro minuti e mezzo Schio segna 18 punti tenendo a secco le avversarie e volando sul 31-13 del 13’. Ragusa torna a segnare con Williams e Kuier ma il Famila ha già la partita in mano: Dotto segna su splendida rubata di Deshields mentre Gruda batte la sirena sul 39-22.

Al rientro dagli spogliatoi due triple in sequenza di Tagliamento costringono al timeout Dikaioulakos che sistema la fase difensiva della sua squadra. Ragusa non segna più ma anche il Famila fatica molto e si sblocca solo con Andrè e Verona. Come nel secondo quarto le iblee vanno in deficit fisico e, nonostante Schio sparacchi dalla lunga distanza, si garantisce continui extra possessi che incrementano il vantaggio fino al 52-30. Nonostante l’ultima frazione sia di puro garbage time, in campo si assiste a giocate pregevoli che alimentano il punteggio delle due squadre: Andrè tocca i 19 punti personali, Keys si regala un’altra doppia doppia (nonostante un primo tempo condizionato dai falli) e Verona raggiunge la doppia cifra mentre anche Del Pero, in pochi minuti, incanta il pubblico. Finisce 77-41 per la vittoria numero 15 del Famila Wuber in Techfind Serie A1



Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-Passalacqua Ragusa 77-41

Wuber Famila Schio: Deshields 0, Del Pero 5, Sottana 3, Gruda 15, Verona 10, Crippa 3, Andrè 19, Dotto 4, Keys 14, Laksa 4

Passalacqua Ragusa: Chessari 2, Romeo 5, Williams 4, Kacerik 0, Tagliamento 19, Bucchieri 0, Tumeo 2, Santucci 4, Taylor ne, Kuier 5