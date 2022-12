Serie A1, il Famila Schio supera la Bruschi San Giovanni Valdarno ed è Campione d'Inverno

Squadra in casa

Squadra in casa Famila Schio

Il Famila Wuber Schio sbriga senza troppi patemi d'animo la pratica Bruschi San Giovanni Valdarno, 105-44 il finale, e conquista il titolo di Campione d'Inverno per la stagione 2022-2023

La matricola toscana, priva di Garrick, solo in panchina me nemmeno un minuto in campo, cede presto il passo alle scledensi che mettono a segno ben 34 punti nei primi 10' di gioco.

Il neo-arrivo Paulsson (12 punti), e la solita Tassinari (9), con qualche lampo per le toscane, ma è troppo poco contro il rullo compressore delle Campionesse d'Italia in carica e attuali capolista del Girone B di Euroleague Women.

Schio dal canto suo tira il 46% da tre con Mabrey (cinque triple per 17 punti) e Crippa (quattro triple per 16 punti) a fare percorso netto, mentre Keys presidia il pitturato, privo di Ndour, con 15 punti.

Per le Orange si rivede anche Zahui su buoni livelli (9+13), tanti minuti anche per Sivka che risponde con 9 punti e 6 rimbalzi.

Il Famila Schio è dunque primo a fine girone d'andata con un turno di anticipo: impossibile per le dirette inseguitrici raggiungerle o superarle in vetta, titolo d'Inverno per le ragazze di Coach Dikaioulakos

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Bruschi Galli San Giovanni Valdarno 105 - 44 (34-14, 50-30, 80-40, 105-44)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 17 (1/1, 5/5), Bestagno* 9 (2/3, 0/1), Mestdagh 10 (2/4, 2/7), Sottana 9 (3/4, 1/4), Sivka 9 (3/3, 1/4), Verona* 5 (1/1, 1/3), Crippa 16 (2/4, 4/4), Keys* 15 (7/7 da 2), Penna* 6 (3/6, 0/2), Zahui Bazoukou 9 (2/5, 1/2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 26/38 - Tiri da 3: 15/32 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 51 14+37 (Zahui Bazoukou 13) - Assist: 28 (Verona 6) - Palle Recuperate: 11 (Mestdagh 3) - Palle Perse: 19 (Zahui Bazoukou 4)

BRUSCHI GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 3 (0/4, 1/1), Koizar*, Tassinari* 9 (2/7, 1/5), Lazzaro 2 (1/3, 0/1), Paulsson* 12 (3/8, 2/4), Milani 3 (0/1, 1/1), Missanelli 6 (2/6, 0/2), Bove* 7 (2/5, 1/6), Garrick NE, Atanasovska 2 (1/2 da 2) Allenatore: Matassini A. Tiri da 2: 11/39 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 21 5+16 (Koizar 6) - Assist: 11 (Koizar 5) - Palle Recuperate: 7 (Paulsson 3) - Palle Perse: 20 (Paulsson 5)

Arbitri: Bartoli E., Di Martino V., Caruso D.