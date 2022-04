Famila Schio, a Sassari arriva la 22° vittoria consecutiva: 52-87 il finale

Arriva in Sardegna la ventiduesima vittoria consecutiva del Famila Wuber (il primo posto matematico in Techfind Serie A1 era arrivato già in settimana a Lucca), grazie al successo per 52-87 su Sassari. Una Dinamo piuttosto incerottata, priva di Lucas, Shepard e del neo acquisto Vintsilaiou ha affrontato uno Schio in modalità playoff che ha tenuto altissimi i giri del motore per oltre trenta minuti.

Ben cinque le orange in doppia cifra con Andrè che festeggia i 1000 punti in Serie A1 e Sottana gli 800 assist. Assist che sono stati una delle voci più eclatanti di questa serata, assieme alle palle perse: solo 6 ma arrivate quasi tutte nell’ultimo quarto. Una bella prestazione delle scledensi davanti al manipolo di tifosi giunti fino in Sardegna per sostenere Sottana e compagne, e a Gianmarco Pozzecco presente al PalaSerradimigni dove domani sarà in campo con l’AX Milano.

Approccio solido della Dinamo al match: Orazzo regala due volte il possesso pieno di vantaggio con le triple del 10-6 prima e del 13-10 al sesto. Il Famila risponde con la precisione di Gruda (già 8 punti per lei) e l’aggressività difensiva che conduce ai contropiedi di Crippa e Laksa. La tripla di Sottana (con pari risposta di Moroni) è il punto esclamativo del primo break orange che conduce al 17-24 della prima sirena.

Prosegue l’ottimo gioco orange (ben 15 assist nel solo primo tempo) coronato ora dalle triple di una spumeggiante Del Pero che al 13’ sigla il massimo vantaggio sul 19-34. Dell’Olio, Moroni ed Orazzo riportano Sassari sotto di dieci al giro di boa del secondo quarto. Arriva poi, però, un nuovo break scledense: Gaye, Del Pero e Verona in coast to coast fanno +18 mentre Gruda e Skoric mandano le squadre negli spogliatoi sul 32-50.

Skoric e Orazzo trovano i primi punti delle isolane al rientro in campo ma arriva poi un maxi parziale orange di 20-7 nel quale, per la Dinamo, segna solo la giovanissima Patanè. Il Famila invece dilaga con Gruda, sempre più top scorer, e Laksa che deposita tre contropiedi consecutivi e pesca poi assieme a Del Pero la conclusione pesante. Anche il finale di quarto vede uno show dall’arco eseguito da Moroni e Sottana: 48-75.

L’ultima frazione è l’unica nella quale il livello di gioco cala sensibilmente con numerose conclusioni sbagliate da una parte e dall’altra. C’è il tempo per Gaye di arrivare in doppia cifra mentre la gara si trascina stancamente fino al 52-87 finale.

Il tabellino ufficiale di BDS Dinamo Sassari - Famila Wuber Schio 52-87 (17-24, 32-50, 48-75)

BDS Dinamo Sassari: Orazzo 18, Dell’Olio 5, Moroni 9, Patanè 7, Sicali ne, Scanu 0, Skoric 11, Shepard ne, Pertile 2, Scarpa ne

Famila Wuber Schio: Del Pero 11, Gaye 10, Sottana 13, Gruda 17, Verona 6, Crippa 2, Andrè 6, Keys 7, Laksa 15