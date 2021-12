Serie A1 femminile, undicesima vittoria consecutiva per il Famila Schio: battuta Sassari 85-69

Nell'ultima sfida del 2021 il Wuber Famila Schio e la Dinamo Sassari danno vita al PalaRomare ad una sfida pirotecnica dalle grandi emozioni. Finisce con la vittoria delle padrone di casa per 85-69. Per le orange cinque atlete in doppia cifra, Keys 22 punti, più 10 rimbalzi, Andrè 15 punti, Deshields 14 punti, Laksa 13 punti e Mestdagh 10 punti

La partita - Inizia a spron battuto della Dinamo Sassari che con 12 punti nel primo quarto di Lucas (quattro triple) vola sul 18-24 dopo dieci minuti. Nel secondo quarto dopo aver subito troppo l’attacco avversario, le scledensi richiamate da un palpitante Dikaioulakos, stringono le maglie difensive: Sassari segna tre punti in altrettanti minuti e il Famila colpisce invece con le triple di Mestdagh che valgono il sorpasso sul 28-27.

Anche Laksa punisce dall’arco ma le sarde non cedono di un millimetro e rientrano con Moroni, Arioli e la tripla di Shepard per la parità a quota 37. Gli ultimi punti ospiti sono firmati da Orazzo in lunetta e sono il preambolo di un break finale di 9-0 scledense concluso con il canestro in contropiede di Keys dopo la stoppata rifilata a Shepard: 50-41 al termine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Lucas torna a macinare punti ma il Famila scappa in doppia cifra di vantaggio con la tripla di capitan Dotto e gli appoggi di Keys e Andrè. Un momento di appannamento permette a Shepard e Skoric un break di 6-0 che trova la risposta di Mestdagh e di una incontenibile Keys: 70-55 al trentesimo.

Nei primi minuti dell’ultimo periodo le padrone di casa non trovano più la via del canestro e le ospiti tornano sotto la doppia cifra di svantaggio con Lucas, Shepard e Moroni. Andrè e Deshields dalla lunetta sbloccano le orange mentre Keys e Laksa puniscono dalla distanza. Schio vola sul +20. A quel punto le orange vanno in gestione e mantengono l'imbattibilità in campionato. Finisce 85-69 per la undicesima vittoria in altrettante partite di Serie A1

Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-Dinamo Sassari 85-69. Progressione Parziali: 18-24, 50-41, 70-55, 85-69

Wuber Famila Schio: De Shields 14, Del Pero, Mestdagh 10, Sottana ne, Verona 4, Crippa 2, Andrè 15, Dotto 5, Keys 22, Laksa 13 Coach: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 23/45 - Tiri da 3: 8/30 - Tiri Liberi: 15/16 - Rimbalzi: 36 11+25 (Keys 10) - Assist: 26 (Dotto 7) - Palle Recuperate: 14 (Dotto 4) - Palle Perse: 8 (De Shields 2)

Dinamo Sassari: Orazzo 6 , Moroni 9, Arioli 1, Patanè, Mitreva ne, Scanu ne, Skoric 8 , Shepard 21, Lucas 24, Pertile, Fara ne Coach: Restivo

Tiri da 2: 20/38 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 39 6+33 (Shepard 15) - Assist: 11 (Lucas 4) - Palle Recuperate: 3 (Moroni 1) - Palle Perse: 26 (Shepard 7)