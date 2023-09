Serie A1, il Famila Schio verso il torneo di Cagliari: parla Jasmine Keys

Prosegue la preseason del Famila che ha una struttura ormai consolidata: una settimana di allenamenti e poi tornei amichevoli per testare sul campo i progressi di questa preparazione.

Siamo ormai giunti al giro di boa. Dopo aver affrontato solo avversarie di respiro europeo (le inglesi di London Lions, le spagnole di IDK Euskoterm e le francesi di Tarbes), Schio torna a giocare contro una squadra italiana.

Domenica alle 17, infatti, le orange saranno di scena nel torneo “Sa Duchessa” a Cagliari contro Brixia Basket mentre le altre due formazioni partecipanti solo la Dinamo Sassari e DVTK Miskolc.

Jasmine Keys commenta così i primi impegni in amichevole del Famila Wuber: “Ci si prepara meglio in vista della stagione affrontando avversarie di respiro europeo come è stato con London Lions. A Tarbes abbiamo trovato maggiore continuità rispetto che in Slovenia: in nemmeno una settimana abbiamo visto miglioramenti in attacco e più coordinazione in difesa”.

Il programma del torneo “Sa Duchessa” a Cagliari

Domenica 10 settembre

• ore 17:00 – Famila Wuber Schio vs RMB Brixia Basket

• ore 19:15 – Dinamo Banco di Sardegna Sassari vs DVTK Miskolc

Lunedì 11 settembre

• ore 18:00 – Finale 3°/4° posto

• ore 20:15 – Finale 1°/2° posto