Eurolega femminile, al PalaRomare arriva il Girona. Gruda: "Mi sento bene e sono molto ottimista per il futuro"

Archiviato il debutto di giovedì 7 ottobre in Eurolega, con l’ampia vittoria sulle rimaneggiate francesi del Basket Landes, per il Beretta Famila Schio è il momento di affrontare un avversario di caratura differente. Un avversario che la scorsa stagione ha comminato alle scledensi una delusione cocente. Al PalaRomare arriva il Girona, formazione spagnola che, per il terzo anno consecutivo incrocia il cammino europeo di Dotto e compagne

“Si parte dallo zero a zero - sottolinea Sandrine Gruda - Girona negli ultimi anni è sempre stata una squadra ottima ma ora è diversa, così come lo siamo noi. Per me non c’è un passato a cui guardare ma solo il presente”. Le rossonere sono reduci da una sconfitta di misura in casa con Sopron per 63-68 nella prima giornata di Eurolega.

Le catalane si presentano a Schio come una formazione più esperta delle francesi viste la scorsa settimane e anch’esse annoverano nel proprio roster una vera e propria leggenda del basket europeo come Laia Palau, 42 anni. Una atleta che non sente il peso dell’età tanto che gioca una media di oltre 20 minuti a partita. Lo Spar Girona, come sempre, può contare su un nutrito nucleo di straniere, sono sette anche per la stagione 2021-2022: le statunitensi Burke e la Gardner, le svedesi Frida Eldebrink e Drammeh, la centro della Repubblica Ceca Reisingerova e la lituana Labuckiene, oltra alla giovane francese Parra.

In casa Beretta Famila Schio, coach Dikaioulakos può contare finalmente sul gruppo al gran completo. Domenica contro Moncalieri ha debuttato in campionato Charli Collier. Ed è stato un debutto con i fiocchi con tanto di doppia doppia a referto. Si è rivista sul parquet la belga Kim Mestdagh mentre è rimasta a riposo Sandrine Gruda che, però, come riporta il Club veneto in una nota di stampa, rassicura tutti sulle sue condizioni di forma: “Mi sento bene. Sono felice di vedere che il mio corpo si sia ripreso al meglio e sono molto ottimista per il futuro”.

La Gruda in questi giorni è protagonista della una nuova campagna di comunicazione dell’Eurolega intitolata #ProudlyWoman. Una campagna che mira a valorizzare le qualità e le diversità delle giocatrici della Lega, tutte uniche nella loro persona. “Gioco in questa competizione da 17 anni ed è bello vedere quanto stiano facendo per il basket femminile - conclude Gruda - Sono felice che ora abbian lanciato questa campagna per mostrare i diversi volti e qualità delle donne. Come giocatrici abbiamo delle qualità da presentare al meglio per ispirare le nuove generazioni. Mi fa infine piacere di essere stata individuata come quella ‘forte’, spero di essere da esempio per tutte le bambine e i bambini che ci guardano”.

Giovedì 14 ottobre, palla a due alle ore 19.30, il PalaRomare si tingerà di orange ma anche di rosa. Il Beretta Famila Schio, per l'occasione, scenderà in campo anche al fianco della prevenzione al tumore al seno. Durante l’intervallo sarà presentata la campagna #Anchioalpostosuo, realizzata dal Gruppo Centro di medicina a sostegno delle Associazioni Provinciali della LILT – Lega Lotta Italiana Contro i Tumori – in particolare di quella di Vicenza, alla quale Centro di medicina donerà parte del ricavato delle mammografie eseguite nel mese di ottobre 2021.

Da segnalere, infine, che all’imprenditrice vicentina, e ora ciclista per passione, Loretta Pavan verrà consegnato il riconoscimento dell'Ambassador della Prevenzione, da parte dell'Amministrazione comunale, del Beretta Famila, della Lilt vicentina e del Centro di medicina Schio. La partita sarà visibile sul nuovo canale Youtube della FIBA dedicato all’Eurolega Femminile e su LBFTV, canale 411 del digitale terrestre.