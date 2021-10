Eurolega femminile, il Famila parte fortissimo: al PalaRomare sconfitta la Basket Landes di 40 punti

Passeggia sul velluto la Beretta Famila Schio nell'esordio della regular season dell' Eurolega femminile 2021-2022. Al PalaRomare le ragazze di Coach Dikaioulakos infliggono ben 40 punti di scarto alle malcapitate francesi della Basket Landes. Per le transalpine, fresche campionesse di Francia, un debutto amarissimo nella massima competizione continentale per club.

Ma giocare contro il Famila di questo periodo è davvero un'impresa ardua per tutti. Basti pensare che tra Eurolega, Supercoppa e Campionato le scledensi sono alla sesta vittoria consecutiva. Vediamo come è andato il match. C'è stata contesa vera solo nei primi 5 minuti del primo quarto, 9-8 il punteggio a 4:41. Poi Schio accelera con un tripla della Keys e mette il primo solco con le francesi. Solco si dilata fino al 23-15 al termine della frazione.

Nel secondo quarto il Beretta allunga ancora grazie ad una serie di colpi a ripetizione di Gruda, Laksa e Sottana. Alla fine del primo tempo il distacco è già di +17. Al ritorno in campo dopo la pausa le orange giocano il quarto più intenso piazzando un parziale di 25 a 13. In questa frazione si infortuna Francesca Dotto che non torna più sul parquet per il resto della gara. Ma le sue compagne tengono il ritmo e chiudono sul 72-43 la frazione. Il quarto finale è pura amministrazione con il Famila che segna altri 23 punti contro i 13 della Basket Landes. Finisce 95-56.

Quanto alle prove delle singole da segnalare per il Beretta Famila la doppia doppia di Sandrine Gruda, per lei 13 punti e 19 rimbalzi. In doppia doppia anche la Laksa, 18 punti, best scorer di serata e 10 rimbalzi. Bene anche la Keys 17 punti, la Dotto 14 e la Verona 10. Per le francesi si salva solo Marianna Tolo, 10 punti e 7 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Beretta Famila Schio-Basket Landes 96-56. Parziali: 23-15; 47-30; 72-43; 95-56

Beretta Famila Schio: Olbis Andrè 12, Martina Crippa 0, Beatrice Del Pero 4, Jasmine Keys 17, Costanza Verona 10, Valeria De Pretto ne, Francesca Dotto 14, Sandrine Gruda 13, Kitija Laksa 18, Kim Mestdagh ne, Giorgia Sottana 8. Allenatore: Dikaioulakos

Basket Landes: Ijeoma Obiamaka Ajemba 8, Celia Cardenal 0, Marine Fauthoux 0, Sara Roumy 2, Seehia Sida Abega 13, Kendra Chery 4, Celine Dumerc 14, Marie-Eve Paget 5, Marianna Tolo 10, Lidija Turcinovic 0. Allenatore: Barennes

