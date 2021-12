Eurolega Femminile, quarta vittoria consecutiva per il Famila Schio: 64-79 sul parquet del Landes

Il Beretta Famila Schio centra la quarta vittoria consecutiva in Eurolega di basket femminile e si conferma in testa, seppur in condominio con Unigirona, Sopron e Fenerbahce, del Girone B della regular season.

Le ragazze di Coach Dikaioulakos vincono per 79-64 sul parquet delle francesi del Basket Landes grazie ad una condotta accorta in fase difensiva e letteralmente esplosiva in fase offensiva. Da segnalare in tal senso i 28 punti di Kim Mestdagh con un clamoroso 6 su 8 da tre, di cui 6 su 6 nel primo tempo.

La partita - In sostanziale equilibrio la prima frazione di gioco che termina con le padrone di casa avanti di +1, 20-19. Nel secondo quarto le orange si assestano meglio in campo, recuperano lo svantaggio e si portano avanti di +3, 35-38 al termine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il Famila Schio da una prima accelerata consistente chiudendo la frazione sul 16-20 e andando agli ultimi dieci minuti di gioco avanti di +7, 51-58.

Nel quarto finale le scledensi dilagano e le francesi non hanno la forza fisica e mentale per resistere. La frazione si chiude sul 13-21 che sommato alle precedenti determina un risultato finale di 64-79. E le orange fanno festa.

Il tabellino ufficiale di Basket Landes-Beretta Famila Schio 64-79. Parziali: 20-19; 15-19; 16-20; 13-21

Basket Landes: Regan Magarity 12 Sophie Elizabeth Cunningham ne Marine Fauthoux 14 Celia Cardenal 1 Lidija Turcinovic 10 Marianna Tolo 5 Seehia Sida Abega 5 Sara Roumy 3 Marie-Eve Paget 9 Kendra Chery 5 Coach: Julie Barennes

Beretta Famila Schio: Diamond De Shields 12 Beatrice Del Pero ne Kim Mestdagh 28 Sandrine Gruda 9 Costanza Verona 15 Martina Crippa 0 Olbis Andre 12 Francesca Dotto 0 Kitija Laksa 3. Coach: Georgios Dikaioulakos