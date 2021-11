Eurolega femminile, impresa del Famila Schio: battuto il Fenerbahce 64-60

Il Beretta Famila Schio torna alla vittoria nella regular season dell'Eurolega dopo tre sconfitte consecutive e lo fa alla grandissima sconfiggendo al PalaRomare le quotatissime turche del Fenerbahce Safiport. Finisce 64-60 al termine di una gara tiratissima che le ragazze di Coach Dikaioulakos conducono lungo tutto l'arco dei 40 minuti attaccando nei momenti opportuni e soffrendo quando necessario, soprattutto nel quarto finale, ma senza mai scomporsi.

La partita - Il primo quarto è subito equilibratissimo, giocato punto a punto, nonostante il mini break iniziale delle giallonere. Termina 13-12 con Olbis Andrè subito sugli scudi.

Nel secondo quarto le orange generano il primo solco del match arrivando fino al +7 di vantaggio a 2:43. La frazione si chiude sul 18-14 per un parziale complessivo di 31-26.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il Famila Schio, grazie anche ad una Sandrine Gruda dalla mano caldissima, crea il distacco decisivo. A 1:16 il vantaggio è addirittura di +8. Nel minuto finale il Fenerbahce tenta di accorciare ma ci riesce solo in minima parte. La frazione si chiude sul 22-20 mentre il tabellone, a 10' dalla fine, recita Beretta Famila Schio 53, Fenerbahce Safiport 46.

Nel quarto decisivo le ragazze di Victor Lapena si giocano il tutto per tutto per evitare il terzo ko della regular season, ma, come detto, Schio resiste senza sbandare, limita la rimonta ad un minimo distacco di -4 e si aggiudica il match per 64 a 60. Ed è grande festa per il pubblico del PalaRomare.

Le migliori - Per il Famila Schio una spanna sopra tutte la Gruda che mette a referto 17 punti e 8 rimbalzi. Per il Fenerbahce prova sontuosa di Kayla McBride che chiude il tabellino con ben 27 punti all'attivo frutto di 9 punti dal campo e 5 da tre. Ma comunque insufficienti ad evitare la sconfitta.

Il tabellino ufficiale di Beretta Famila Schio-Fenerbahce Safiport 64-60. Parziali: 13-12; 18-14; 22-20; 11-14

Beretta Famila Schio: Beatrice Del Pero ne Kim Mestdagh 6 Giorgia Sottana 9 Sandrine Gruda 17 Costanza Verona 7 Valeria De Pretto ne Martina Crippa 0 Olbis Andre 8 Jasmine Keys 0 Kitija Laksa 13 Charli Elionne Collier 4. Coach: Georgios Dikaioulakos

Fenerbahce Safiport: Amanda Zahui 0 Manolya Kurtulmus 0 Olcay Cakir 5 ?erife Alperi Onar 3 Elizabeth Williams 4 Tugce Canitez 0 Kayla McBride 27 Alina Iagupova 14 Banu Simsek ne Ayse Yilmaz ne Kiah Irene Stokes 7. Coach: Victor Lapena