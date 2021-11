Eurolega, il Famila Schio ospita il Fenerbahce. Giorgia Sottana: "Squadra costruita per vincere il trofeo"

Il match di Eurolega di questa sera al PalaRomare di Schio è il genere di partite per cui si gioca a pallacanestro. Sfidare le migliori ha sempre un sapore speciale, motivazioni extra, una carica emotiva indescrivibile.

E dopo tre sconfitte europee consecutive per il Beretta Famila arriva la più grande occasione di riscatto possibile, una delle gare più difficili della stagione ma i risultati del girone hanno dimostrato che il banco può saltare in qualsiasi momento.

“Fenerbahce è una squadra costruita per vincere l'Eurolega - spiega Giorgia Sottana - mi aspetto quindi una partita ad altissima intensità. Ora noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco più che sull’avversaria"

"Ultimamente - sottolinea con grande onestà l'atleta delle orange - abbiamo smarrito la nostra identità e le sconfitte non fanno che aumentare il loro peso, una dopo l’altra. Dobbiamo guardare a cosa dobbiamo fare e farlo nel miglior modo possibile”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Fenerbahce parte come sempre come la principale candidata ad insidiare il monopolio di Ekaterinburg ma il percorso delle turche quest’anno ha già conosciuto due imprevedibili sconfitte: alla seconda giornata per 65-70 in casa con Basket Landes e la settimana seguente per 71-59 a Girona. È poi arrivata, però, una netta affermazione casalinga su Sopron (73-47), una risposta forte nel momento più delicato.

Le gialloblù hanno un roster ricco di talento: Iagupova (17 punti e 6,3 assist), Elizabeth Williams (13,3 punti e 11 rimbalzi), Kayla McBride (19,5 punti con il 40% dall’arco) e poi Amanda Zahui B, Kia Stokes per finire con le turche Canitez e Onar.

Per quanto riguarda il Famila, ovviamente, l’attenzione è focalizzata sul ritrovare quella straordinaria intensità che ha permesso di vincere il girone di qualificazione all’Eurolega e la Supercoppa Italiana a settembre.

“Con lo staff stiamo cercando di capire le cause dell’involuzione del nostro gioco - sottolinea la Sottana - Nel corso della stagione è normale che ci siano alti e bassi ma quello che non ci piace è che stiamo mostrando un basket che non vogliamo sia il nostro. Dobbiamo fare dei passi indietro e tornare a far vedere e la nostra miglior faccia”.

L’appuntamento è quindi per questa sera, martedì 2 novembre, alle ore 19.30 al PalaRomare. La partita sarà trasmessa come sempre anche in diretta streaming sul canale Youtube dell’Eurolega e su LBFTV, canale 411 DTT