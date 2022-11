EuroLeague, proseguono i viaggi del Famila Schio: prossima tappa Mont-de-Marsan

Ultimo impegno di Euroleague per il Beretta Famila Schio prima della sosta FIBA per le gare di qualificazione delle nazionali.

È un tour de force che vede le Orange arrivare a Mont de Marsan direttamente dalla trasferta di Campobasso. Tra l’altro il volo di domenica sera, destinato a Paris Orly è stato dirottato su Charles De Gaulle causa nebbia: da lì la squadra ha dovuto sobbarcarsi un’altra ora e mezza di trasferimento all’hotel che non era messo in preventivo.

Il Famila Schio affronterà martedì 15, palla a due alle 19.30, diretta canale Youtube Euroleague Women le francesi del Basket Landes, unica formazione senza vittorie del gruppo B.

Si tratta dell’ultima squadra dell’Eurolega per punti e rimbalzi ma è anche vero che ha affrontato tre partite complicate contro Girona, Avenida e Mersin: la prima e l’ultima perse in casa con un paio di possessi di differenza.

“È una partita ad alto rischio - avverte Mestdagh - perché la situazione di classifica di Basket Landes non riflette i valori della sua squadra. Non dobbiamo prendere alla leggera questo impegno perché loro, davanti al proprio pubblico, avranno grande fame di vittoria”.

La squadra di coach Barennes, anche l’anno scorso in gruppo con il Beretta, avrà sicuramente voglia di trovare la prima gioia europea davanti al proprio pubblico. Anche perché la stagione non è iniziata bene nemmeno in campionato con tre sconfitte in altrettante gare.

Landes è stata inoltre priva, in questi ultimi impegni, del leggendario capitano Dumerc (ferma per un infortunio) mentre ha di recente aggiunto al proprio organico Jillian Harmon (grande ex di questa sfida), fra l’altro con le biancazzurre già la scorsa stagione.

Al momento sono tre le giocatrici che forniscono il maggior contributo in termini di punti: l’ala grande svedese Margarity (unica in doppia cifra), il talento transalpino Fauthoux (classe 2001) e la più esperta playmaker Paget. Tra i volti nuovi ci sono il centro nigeriano Akhator e l’esterna ucraina Musiienko mentre da Bourges è arrivata l’esperta trentanovenne Mann che, però, non è ancora riuscita ad incidere.

Il Famila è reduce invece da due prove convincenti nel risultato e nel gioco contro Avenida e Campobasso, e cerca in Francia la conferma di questi progressi: “Poco a poco stiamo cercando di trovare il nostro ritmo - conclude Mestdagh - Si viaggia ad alti e bassi, ma lentamente troveremo stabilità nel nostro sistema. Per ora, il nostro obiettivo è sempre la prossima partita e giocare il miglior basket possibile per ottenere la vittoria.”