EuroLeague Women, il Famila Schio supera di slancio l'Avenida Salamanca

Con una prestazione solida e convincente, tanto per forma quanto per sostanza, il Beretta Famila Schio batte la Perfumerias Avenida Salamanca e porta a casa due punti preziosi per il prosegumento della Regular Season della EuroLeague Women 2022-2023.

Finisce con un chiaro 71-54 con le Orange che possono contare su una grande prestazione di Mabrey che nel finale, con le triple arriva a 16 punti, e su una concretissima Keys che fa registrare una sontuosa doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi.

La partita - La squadra di coach Dikaioulakos parte bene contro le spagnole di Avenida, con l'impatto di veterane come Sottana e Bestagno a propiziare la fuga nel primo quarto sul 20-13.

Sempre lucide le scledensi soprattutto in difesa, dove soffrono un po' la stazza di Reisingerova (che chiude da miglior scorer per le ospiti a 13) ma tengono la formazione di Salamanca ben sotto il 35% dal campo.

Schio, sempre stabilmente vicina alla doppia cifra di margine, assesta un'altra importante spallata nel finale di terzo quarto, prima la tripla di Verona, poi in chiusura quattro punti in fila di Ndour per il +17 (57-40) dopo 30'.

Da lì gara in discesa in quel del PalaRomare, con le "Orange" che amministrano e portano a casa la seconda vittoria europea stagionale.

Il tabellino di Beretta Famila Schio-Perfumerias Avenida Salamanca 71-54. Parziali: 20-13; 16-19; 21-8; 14-14

