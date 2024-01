Euroleague, Famila Schio-Saragozza: come seguire il match in tv e in streaming

La penultima giornata di Eurolega è un crocevia decisivo (o quasi) per i cammini di Schio e Saragozza: chi vince stacca un biglietto per i quarti di finale, chi perde rimanda tutti i discorsi all’ultima giornata.

Le spagnole partono con un piccolo vantaggio: la vittoria per 56-51 all’andata e l’accoppiamento dell’ultimo turno che le vede ospitare Sepsi, già eliminata. Per il Beretta sarebbe fondamentale vincere e ribaltare la differenza punti così da non rischiare di subire il controsorpasso all’ultima giornata, in caso di sconfitta a Valencia.

In casa, le orange hanno dimostrato di essere una formazione temibilissima: tranne Miskolc (a metà ottobre) e Bologna (ma con Schio privo di Juhasz e Reisingerova), nessuna è riuscita a passare al PalaRomare.

Lo sanno bene, di recente, Fenerbahce e Venezia: due capoliste cadute negli ultimi dieci giorni sul parquet delle campionesse d’Italia.

Le avversarie

Cammino strepitoso quello delle spagnole, al debutto nella massima competizione europea. Escluso l’ultimo pesante tonfo in casa con Valencia (85-56), le aragonesi hanno un record di 8-4 e le sconfitte sono state tutte di misura (scarto massimo 6 punti a Istanbul).

Possono contare su un gruppo solido ed equilibrato nel quale solo due giocatrici viaggiano in doppia cifra di media: la tedesca Fiebich (11,8 punti con il 40% dall’arco e 7,2 rimbalzi) grande rivelazione di questa Eurolega, e l’ala statunitense Atkinson (10,6 punti e 4,9 rimbalzi). Il centro francese Diallo e l’ala spagnola Oma sono altri due punti forti della squadra con la loro fisicità e i loro punti, non distanti dalla doppia cifra. Attenzione poi al duo iberico Gulbe-Ortiz con la seconda, playmaker dalle mani veloci: 4,2 assist e 2,5 rubate di media.

Le iniziative pregara

La partita di domani contro Saragozza avrà come sponsor di gara Ceccato Automobili, gruppo che vanta 16 concessionarie nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso e Trento e rappresenta i più importanti marchi d’auto.

Inviando oggi una mail a info@familabasket.it sarà possibile iscriversi alla gara del tiro da tre punti che si terrà all’intervallo della partita e vincere un weekend di test drive con una delle auto che saranno esposte al PalaRomare:vla Jeep Avenger elettrica o la Fiat 600 elettrica!

Famila Schio-Saragozza: come seguire il match in tv e in streaming

Beretta Famila Schio - Casademont Saragozza, Mercoledì 24 gennaio ore 20.00 - PalaRomare (Schio)

Biglietti su Vivaticket.com

Diretta streaming in chiaro sul canale Youtube di Euroleague Women

Arbitri Ms. Sonia TEIXEIRA, Lisbon, Portugal, Ms. Paulina Karolina GAJDOSZ, Szczecin, Poland e Ms. Alexandra-Ioana STAN, Bucharest, Romania