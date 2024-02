Coppa Italia, Famila Schio-Umana Reyer: come vedere in tv e in streaming la finale

Si giocherà nella bellissima cornice dell’Inalpi Arena di Torino che, nonostante l’enorme capienza (oltre 15.000 posti a sedere) ha regalato un bel colpo d’occhio nella giornata di venerdì per le due semifinali con oltre 5500 spettatori: questo grazie anche ai pacchetti di abbonamenti venduti per assistere alle Final 4 femminili e le Final 8 maschili.

Le orange, invece, si sono ritrovate a rincorrere anche di 16 lunghezze a metà del secondo quarto ma hanno poi ingabbiato l’attacco siciliano (solo 15 punti nel secondo tempo), firmato il sorpasso e da lì non si sono più voltate indietro: 67-58 il risultato finale.

Per entrambe le formazioni le semifinali non sono state una passeggiata, anzi: le lagunari hanno approcciato benissimo il match (20-4 nei primi dieci minuti) ma sono state poi rimontate da Geas che si ha visto svanire l’ennesimo clamoroso upset solo nei minuti finali, 56-52 all’ultima sirena.

Per il match di domenica 18 febbraio è praticamente impossibile fare pronostici: Schio è la dominatrice di questa competizione ma Venezia è la capolista della Techfind Serie A1 e ha subito finora una sola sconfitta, proprio per mano delle scledensi.

Come l’anno scorso saranno ancora Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia a contendersi il primo trofeo dell’anno. A Campobasso le orange, trascinate dall’MVP Rhyne Howard, si imposero 73-62 conquistando la 14° Coppa della propria storia.

