Basket, Civitus Allianz Vicenza - LuxArm Lumezzane 72 a 66

La Civitus Allianz Vicenza conquista la seconda vittoria consecutiva superando Lumezzane 72-66. Grande predominio a rimbalzo dei ragazzi di Ciocca (47-36) con un insospettabile Chiti mattatore sotto le plance (12). Top scorer Cecchetti con 24 punti, ma grandi prestazioni anche di Mazzucchelli (in doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, con anche 5 assist) e Piccone (16 anche per lui).

Vicenza inizia mostrando subito cattiveria in difesa e in attacco che porta ad un parziale di 11-0. La Civitus Allianz resta saldamente in controllo della sfida, con Cecchetti che continua a trovare la via del canestro e a 2′ dalla prima pausa il vantaggio è di 14 punti (21-7). Nel finale di quarto la LuxArm recupera qualche punto e riesce a chiudere sotto di dodici, anche se l’ultimo canestro della frazione lo segna Rigon dalla media.

In avvio di secondo quarto Lumezzane stringe le maglie in difesa e rientra nel punteggio: la Civitus Allianz sbaglia qualche canestro facile e si ritrova gli avversari di nuovo a -4 con 6′ e 29” da giocare. Decisivo Agostini, che firma 5 punti del parziale di 9-1 con cui i lombardi rientrano in partita. Lo scatenato lungo ospite riporta i suoi fino ad un solo punto di distanza, prima che Sebastianelli in penetrazione dia un po’ di sospiro all’attacco berico. La partita però adesso è di nuovo aperta, Strautmanis firma il sorpasso,ma Bastone risponde nel traffico. La sfida è equilibrata e le squadre vanno a riposo sul 37-33.

La sfida resta punto a punto anche nei primi minuti del secondo tempo: Lumezzane torna in pareggio con i canestri di Agostini e Mastrangelo, quindi sorpassa anche con il canestro di Scanzi. Vicenza rimette le cose a posto con sei punti di Cecchetti e quattro di Mazzucchelli, con cui i biancorossi si ritrovano avanti di 4 lunghezze sul 52-48. Una bomba di Petracca vale il nuovo +5 vicentino. Sempre il leccese, quando mancano meno di 2′ alla fine, intercetta un passaggio morbido degli ospiti e si lancia in contropiede, depositando a canestro i punti del +8 vicentino (58-50). Vicenza torna anche in doppia cifra di vantaggio con due liberi di Piccone, ma proprio sulla sirena incassa la tripla di Mastrangelo che pemette a Lumezzane di andare a riposo con 7 punti di svantaggio all’ultima pausa.

La Civitus Allianz cerca subito l’allungo con una bomba di Mazzucchelli che vale il +10. A tenere in vita gli ospiti ci pensa Ciaramella, che va a segno con una bomba dagli 8 metri. Vicenza cerca il colpo del ko, ma pur prendendo qualche buon tiro non riesce a produrre i punti necessari per andare ancora più avanti nel punteggio; anche Lumezzane fatica in attacco, tant’è che per tornare alla singola cifra di svantaggio serve che Mastrangelo converta un libero dalla lunetta per il 68-59. Vicenza torna a segnare con Cecchetti che trova il fondo della retina nel pitturato. Fossati e Scanzi nel finale riescono a ridurre nuovamente il distacco a soli due possessi, ma si tratta delle ultime fiammate della partita: il fallo sistematico nel finale produce solo uno 0/2 di Mazzucchelli, quindi l’ultimo attacco ospite si spegne sul ferro e nei secondi finali le due squadre lasciano correre il cronometro.

Quarta vittoria stagionale quindi per la Civitus Allianz Vicenza, che si mantiene nelle posizioni alte della classifica. Ora però, i ragazzi di Ciocca dovranno ricaricare al meglio le batterie, perche domenica saranno di scena su un parquet difficile come quello di Cremona.

Civitus Allianz Vicenza - LuxArm Lumezzane 72-66 (23-11, 14-22, 23-20, 12-13)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Cecchetti 24 (11/20, 0/0), Andrea Mazzucchelli 16 (5/8, 2/7), Fabrizio Piccone 16 (2/4, 3/7), Andrea Petracca 5 (1/1, 1/1), Fabio Sebastianelli 4 (1/3, 0/0), Raphael Chiti 2 (1/2, 0/3), Nicola Bastone 2 (1/2, 0/2), Piergiacomo Rigon 2 (1/6, 0/0), Marcello Piccoli 1 (0/2, 0/1), Matteo Visentin 0 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 44 11 + 33 (Raphael Chiti 12) - Assist: 16 (Andrea Mazzucchelli 5)

LuxArm Lumezzane: Daniele Mastrangelo 16 (3/5, 3/6), Andrea Scanzi 13 (4/9, 1/5), Pietro Agostini 13 (4/7, 1/4), Daniele Ciaramella 9 (2/6, 1/3), Massimiliano Fossati 9 (4/6, 0/1), Samuel Dilas 4 (2/4, 0/0), Kristofers Stautmanis 2 (1/2, 0/3), Marco Borghetti 0 (0/0, 0/3), Luca Dalcò 0 (0/2, 0/0), Roberto Bordone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Pietro Agostini 13) - Assist: 9 (Daniele Mastrangelo, Massimiliano Fossati 3)