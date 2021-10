Basket, Rucker Belcorvo San Vendemiano - Civitus Allianz Vicenza 72 a 76

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

Dopo due sconfitte consecutive, la Civitus Allianz Vicenza torna alla vittoria. I biancorossi a San Vendemiano soffrono, vanno sotto anche di undici punti, ma alla fine, con grande cuore, riprendono i padroni di casa e, nei minuti finali di partita, li sorpassano nel punteggio, portando a casa la partita per 72-76. Vicenza porta a casa i due punti grazie ad un'ottima percentuale da tre (10/20), il predominio a rimbalzo (36-31) e un minor nervosismo rispetto ai padroni di casa nei momenti topici della partita. Tanti vicentini in doppia cifra: Cecchetti top scorer con 18 punti, Mazzucchelli ne mette 15, Chiti 13 e Piccone, in uscita dalla panchina, altri 13.

Rucker Belcorvo San Vendemiano - Civitus Allianz Vicenza 72-76 (24-18, 18-24, 21-16, 9-18)

Rucker Belcorvo San Vendemiano: Tommaso Gatto 16 (1/2, 2/5), Giacomo Baldini 13 (1/5, 3/4), Patrizio Verri 11 (1/2, 3/6), Jacopo Vedovato 8 (3/7, 0/0), Giacomo Sanguinetti 8 (1/3, 2/7), Alessandro Azzaro 7 (2/2, 1/2), Matteo Nicoli 6 (0/2, 2/6), Noah Giacchè 3 (0/0, 1/4), Marco Borsetto 0 (0/0, 0/0), Andrea Zocca 0 (0/0, 0/0), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ballaben 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Jacopo Vedovato, Alessandro Azzaro 6) - Assist: 21 (Jacopo Vedovato 7)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Cecchetti 18 (9/18, 0/0), Andrea Mazzucchelli 15 (2/5, 2/3), Raphael Chiti 13 (1/2, 3/5), Fabrizio Piccone 13 (2/5, 3/7), Fabio Sebastianelli 9 (3/4, 1/1), Nicola Bastone 4 (0/2, 1/2), Marcello Piccoli 4 (2/2, 0/1), Andrea Petracca 0 (0/2, 0/1), Piergiacomo Rigon 0 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Marcello Piccoli 6) - Assist: 18 (Fabrizio Piccone 6)