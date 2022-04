Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Jesolo nella domenica di Pasqua

La 27esima giornata di campionato mette di fronte alla Civitus Allianz Vicenza la trasferta di Jesolo contro la Secis in un’insolita partita da giocarsi nel pomeriggio di Pasqua.

I biancorossi arrivano al match reduci da due vittorie consecutive: i successi ottenuti contro Crema prima e Desio poi hanno rilanciato le ambizioni di classifica dei ragazzi di Ciocca, ora al sesto posto in solitaria a soli due punti di distanza da Bergamo. Vietato, però, rilassarsi: la certezza dei play-off non è ancora matematica e proprio Desio e Fiorenzuola tallonano i vicentini a distanza di soli due punti. Oltretutto, il calendario berico non è dei più agevoli: dopo la partita contro Jesolo, arriverà a Vicenza la Gesteco Cividale, capolista in coabitazione con Cremona; quindi ci sarà una difficile trasferta a Monfalcone, sul parquet di una squadra che insegue ancora il sogno play-off, per poi concludere la stagione regolare in casa contro Olginate, formazione impelagata nella lotta play-out. Bisognerà fare più punti possibile per centrare l’obiettivo play-off; se poi la classifica migliorasse ancora, sarà tanto di guadagnato.

Il match contro la Secis Jesolo non si preannuncia comunque dei più semplici. I ragazzi di Giovanni Teso, che sono in piena zona play-out, in lotta per ottenere perlomeno il fattore campo negli spareggi-salvezza, sembrano aver trovato una quadra nell’ultimo mese. Infatti, dopo una striscia negativa, tra gennaio e marzo, di otto sconfitte consecutive, nelle ultime quattro partite Jesolo ha vinto tre volte, superando Padova, Olginate e Lumezzane e cedendo il passo di misura alla Gemini Mestre.

Bisognerà aspettarsi un match a basso punteggio: già all’andata, la Civitus Allianz vinse segnando solo 60 punti (a 50): sarà quindi fondamentale mandare in ritmo l’attacco. Sì, perché Jesolo, pur avendo il peggior attacco del girone (appena 63 segnati ad incontro), dispone anche della quarta difesa con 69 punti subiti a partita. Trovare la quadra contro un gruppo che concede basse percentuali sarà indispensabile per i biancorossi se vogliono tornare a casa con i due punti in saccoccia. Attenzione quindi alle capacità dei veneziani nel rubare palloni (7 ad incontro) e nel catturare rimbalzi (40 a match).

Il quintetto della Secis è atipico: per caratteristiche fisiche, quasi tutti i giocatori di Jesolo sono in grado di accoppiarsi con chiunque, rendendo difficile leggere le sfide contro di loro. Il miglior realizzatore è l’esterno Tommaso Rossi: con quasi 15 punti segnati a partita, è il sesto attaccante del girone B; è un giocatore che prende tanti tiri (le medie parlano di 14 ad incontro), segnando con il 34% dalla lunga distanza. Inoltre, non disdegna la lotta a rimbalzo, visti i 6 recuperati ad incontro. Partner in crime di Rossi è il playmaker Davide Bovo: giocatore da 13 punti e 8 carambole ad allacciata di scarpe, diventa pericolosissimo quando attacca il ferro. L’ala Mattia Favaretto completa un trio di esterni tutti in doppia cifra di media. Dentro al pitturato invece, spazio ad un veterano del girone B come Dorde Malbasa (già visto con le maglie di Mestre e San Vendemiano) e all’esperto Francesco Quaglia, centro con tante stagioni in A2 alle spalle. Simone Rosada, Paolo Busetto e il giovanissimo (classe 2003) Alessio Bolpin sono i cambi designati sugli esterni; nel pitturato invece spazio anche a Nicola Maestrello.

Appuntamento domenica 17 aprile, palla a due alle 18.00.