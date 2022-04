Serie B: La Civitus Allianz Vicenza ospita Desio per una sfida da play-off

La 26esima giornata di campionato mette di fronte alla Civitus Allianz Vicenza una sfida fondamentale per la corsa ad un posto play-off. I biancorossi si troveranno di fronte la Rimadesio Desio squadra appaita ai vicentini in classifica a quota 26.

Dopo la vittoria contro la Pallacanestro Crema per i ragazzi di coach Ciocca, a salvezza ormai conquistata, non resta che inseguire un posto nella griglia degli spareggi promozione che sarebbe il quinto in sette stagioni. Non sarà facile però superare l'ostacolo Desio, squadra che fin'ora ha disputato un'ottima stagione.

La Rimadesio arriva dal passo falso di Bologna, dove i ragazzi di Ghirelli hanno lasciato due punti nel finale contro una squadra che arrivava da una serie di sconfitte consecutive. Non c'è modo migliore però per provare a rialzarsi e lo faranno in uno scontro che vale una buona fetta di play-off.

In classifica al momento ci sono tre squadre a 26 punti, appunto Desio, Vicenza e la Pallacanestro Fiorenzuola. Sarà dunque una sfida che può decidere il destino della stagione dell'Allianz che dovrà alzare il livello e trovare quella continuità di vittorie mancata in stagione.

Appuntamento domenica 10 aprile, palla a due alle 18.00.