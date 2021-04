Covid-19, Sammy Basso si vaccina: "Sono un odiatore di aghi, ma mi sono vaccinato"

Prima dose di vaccino anti-Covid per Sammy Basso, 25enne di Tezze sul Brenta, affetto dalla nascita dalla progeria, sindrome dell’invecchiamento precoce e protagonista di tante battaglie per i diritti dei fragili e per la ricerca sulle malattie rare. Festeggia la sua prima dose di vaccino con questo post pubblicato sui suoi social.

"Finalmente ho ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19! Nonostante la mia ormai ben nota paura incondizionata verso gli aghi, dietro la mascherina c’era un sorriso. Vaccinare le fasce a rischio della popolazione è il primo passo per uscire dalla situazione d’emergenza in cui versiamo: sono felice di avere fatto la mia parte poiché la vaccinazione è una protezione per me ma anche per chi mi circonda.

Un grazie a tutti i medici, infermieri e organizzatori che stanno lavorando per far funzionare l’enorme macchina vaccinale, grazie a chi mi ha seguito oggi, e un grazie a Mara Andretta che le toccato l’arduo compito di pungermi!".

Anche il governatore Luca Zaia ha condiviso sui social il momento: