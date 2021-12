Oroscopo 2022 segno per segno: cosa ha in serbo il nuovo anno?

Siete curiosi di sapere cosa succederà nei prossimi 12 mesi? Chi di voi sarà più fortunato in amore? E chi, invece, riceverà una bella proposta? A rispondere a ogni domanda ci ha pensato il noto e amato astro-blogger Simon & The Stars con le sue previsioni e anticipazioni.

Il 2022 è l’anno della rinascita, e il desiderio che accomuna tutto lo Zodiaco è quello di voler raggiungere gli obiettivi prefissati. A dare una mano è il pianeta Giove che nell’arco dei dodici mesi riuscirà a transitare in due segni: Pesci e Ariete. Dal punto di vista astrale si tratta di un'indicazione abbastanza rara, ecco perché siamo di fronte a un anno solare estremamente interessante sotto tutti gli aspetti.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo del 2022 segno per segno di Simon & the Stars. Noi ne riportiamo qualche stralcio qui di seguito.

Oroscopo 2022 Ariete

La vita che vorrei. Nel 2022 Giove, dopo 12 anni di assenza sarà con te: arriverà, dunque, un nuovo inizio. Ora sei pronto, maturo, più centrato e meno timoroso di sbagliare. I primi quattro mesi sono una sorta di camerino, di zona d’attesa prima di entrare in scena per capire la direzione da seguire. Poi, le occasioni non mancheranno e ci saranno bei cambiamenti sul lavoro! E’ un anno di grandi decisioni: si tratta di confermare o rivedere alcune scelte. Le “cose” (che si tratti di progetti lavorativi o di relazioni affettive) nelle quali ci si “riconosce” vengono confermate e consolidate. Quelle che invece ti hanno reso diverso da ciò che senti di essere nel profondo richiedono dei ripensamenti e in alcuni casi delle vere e proprie rotture con il passato. Anno di consolidamento di molte relazioni con un “sì” più solenne.

Oroscopo 2022 per il Toro

Alla riscossa. Nella prima parte del 2022 potrebbero arrivare nuove chance, qualcosa che ti riscatta dalla delusione: l’anno va a riparare quello che nel 2021 non è andato come vorresti. Nella seconda metà dell’anno, Giove passa in Ariete ed è un transito importante: ti porta vicino alle tue ispirazioni e ti fa accogliere nuove idee e nuovi progetti. E' una fase di riscoperta. Molte certezze negli ultimi anni sono diventato meno assolute e non ci sono più dogmi assoluti. La chiave del successo nel lavoro o della felicità in amore potrebbe risiedere in scelte che valorizzano aspetti diversi del carattere o del talento. E’ importante non fossilizzarsi perché quest’anno premia chi sa mettersi in gioco e riscoprirsi. Chi è in cerca di una nuova storia d’amore non deve avere fretta di “definire” subito le cose.

Oroscopo 2022 Gemelli

Questo sono io. Il 2021 non è stato così malvagio con Giove dalla tua parte: nuove opportunità, nuovi progetti e nuove iniziative. Ora bisognerà arrivare a una scelta, soprattutto da gennaio alla prima parte di maggio: ma non temere perché si apriranno nuove strade. Poi Giove passa in Ariete e ci saranno nuovi orizzonti di vita: riuscirai a stabilizzare tante situazioni. L'anno scorso è stato di crescita a marce accelerate. Molti sono riusciti ad accogliere questo cielo più adulto e maturo (fatto di nuove responsabilità e impegni crescenti di lavoro) ma ciò che ne ha fatto le spese è la leggerezza e la spontaneità del segno. Ecco, il 2022 restituisce ai Gemelli proprio questo prezioso dono: la creatività, la leggerezza, l’inventiva e il potere di un sorriso. Tornano anche le occasioni di rilancio per il lavoro.

Oroscopo 2022 Cancro

A testa alta. Non ti ferma più nessuno, ora sai come combattere e non riesci più a tirarti indietro: sai, insomma, come alzare la testa e come dire ‘basta’. Nel 2022 andrai altrove, senti il desiderio di un cambiamento accantonato per troppo tempo. Giove è di spinta nei primi quattro mesi e può portare a una svolta da maggio in poi: aprile sarà un mese straordinario, trampolino di lancio che aspetti da tempo. Per il cuore il 2022 sarà importantissimo: importanti salti di qualità nella relazione! Il 2022 contiene un invito importante: saper lasciare il guscio delle abitudini e delle sicurezze di sempre e sbarcare in un nuovo continente di occasioni, opportunità e soddisfazioni. Molti nati del segno sono alle prese con grandi cambiamenti nel lavoro, trasferimenti di città o traslochi. Il “nuovo” alle volte fa paura, non c’è che dire, ma contiene il seme della felicità. Per ottenere ciò che non hai mai ottenuto occorre fare qualcosa che non hai mai fatto. Questo è il messaggio che questo nuovo anno ha in serbo per te.

Oroscopo 2022 Leone

Fuori dalla gabbia. Il 2022 rappresenta un bel passo in avanti, soprattutto perché nel 2021 sei stato spesso in affanno, hai dovuto fare i conti con diverse tensioni sul lavoro o nelle relazioni. Ora potresti rinunciare a punti fermi, certezze: per andare in una direzione nuova bisogna rinunciare. Ora sei un Re, ti allontani dal trono impolverato e ritrovi la spinta necessaria per andare in conquista. Giunge finalmente il tempo di dare una svolta alle cose, di rilanciare la vita un’ottava più in alto. Vietato accontentarsi, dice il tuo cielo, ma ti invita anche ad adottare la strategia più giusta per te. E a non bussare solo per orgoglio e ostinazione alle stesse porte che da anni sono chiuse. Accanto, ci sono altre porte (aperte e invitanti) che possono portarti agli stessi traguardi.

Oroscopo 2022 Vergine

Allo specchio. Nel 2021 hai cominciato a rompere gli schemi, a mettere in discussione i punti fermi per riscoprire il piacere. Sul lavoro gli ultimi tre anni sono stati difficili da decifrare: ora sei nella posizione per chiedere di più, i primi quattro mesi saranno battaglieri ma tutto ritornerà al proprio posto. I cambiamenti importanti arriveranno a metà dell’anno quando Giove entra in Ariete. Terminato l’anno dei problemi e si schiude davanti a te l’anno delle soluzioni. Nel 2022 le cose iniziano a procedere più stabilmente, con minori intoppi, e per molti è l’ora di un lavoro più indipendente, di un matrimonio o di un primo figlio.

Oroscopo 2022 Bilancia

Ora tocca a me. Ora tocca davvero a te: arriverai a un’indipendenza economica (e non solo). Sei pronto per tutto, ma bisogna prima assestare il colpo e prepararsi. Poi a maggio Giove cambia posizione e quello è il momento per scendere in campo: o la va o la spacca. La Bilancia 2.0 che nasce quest’anno indossa un atteggiamento più grintoso e determinato.

Oroscopo 2022 Scorpione

Il mio posto nel mondo. Il 2022 servirà per ritrovare un porto dove buttare l’ancora dopo un anno di sistemazioni provvisorie. Lo Scorpione sarà ancora in viaggio, in trasformazione, non siamo al traguardo finale, ma il percorso sarà più spedito. Ci sarà bisogno di procedere per tentativi perché Saturno resta nella quarta casa. E’ tempo di rinascere dalle proprie ceneri, dopo aver messo in discussione negli scorsi anni molte certezze e molti punti fermi, dopo aver dovuto chiudere alcuni vecchi capitolo di vita, a volte in modo faticoso e doloroso. Lo Scorpione torna ad essere un foglio bianco sul quale una nuova storia sta per essere scritta. La prima parte dell’anno è preparatoria, un crescendo di occasioni e possibilità che ti accompagnano al grande “Big Bang” di ottobre, il tuo appuntamento con la rinascita in una nuova vita.

Oroscopo 2022 Sagittario

Giustizia è fatta. Il Sagittario è un segno ottimista, governato dalla fiducia e tenda a vedere sempre il buono, ma negli ultimi anni qualcuno se ne è approfittato. Molti nel 2021 sono stati fermi e ora nel 2022 tutto ti verrà restituito: un danno sul lavoro, sui soldi. Tornerà la possibilità di viaggiare, di dedicarsi alle proprie cose. Il Sagittario sarà più equilibrato e centrato: non è più disponibile a farsi “saccheggiare” ma sa badare meglio ai propri interessi. Un anno in crescita, che consente di allargare la sfera delle conoscenze e di aprire nuove strade per il lavoro. In amore, per molti cuori solitari “incalliti” arriva il momento di lasciarsi andare ad una nuova, importante storia che potrebbe iniziare come un’amicizia per poi mostrare un volto più tenero.

Oroscopo 2022 Capricorno

A ruota libera. E’ il segno dell’ambizione, della determinazione e dell’impegno per raggiungere l’obiettivo. Nel 2022 si può chiedere di più, si possono affrontare argomenti rinviati, ma a partire della metà di maggio arriverà un momento di verifica: le novità vanno consolidate. E’ l’anno delle grandi prove nel lavoro. Dopo aver preparato a lungo il campo, dopo aver dedicato sforzi e impegno alla propria grande impresa, arriva per il Capricorno il tempo di fare un passo più coraggioso e deciso verso la propria realizzazione. “O la va, o la spacca”, dice il cielo del 2022. Tutti dipende, naturalmente, da come si è seminato negli scorsi anni, ma i tempi sono maturi per tentare un azzardo.

Oroscopo 2022 Acquario

A decido io. Punto di arrivo e punto di partenza per i nati sotto il segno dell’Acquario: nel 2021 molte situazioni sono apparse vecchie e tu hai riscritto le regole della tua vita. Ora hai imparato a dire tanti ‘no’, molti vanno ancora pronunciati nel 2022 e nella prima parte del 2023. Ci sarà una nuova strada, bisognerà guardarsi attorno anche sul lavoro. Questo è l’anno delle grandi scelte, che rimettono l’Acquario al centro della scena. Molti nati del segno hanno trascorsi gli ultimi anni divisi tra grandi dubbi, Il 2022 è l’anno che consente (e contemporaneamente richiede) all’Acquario di scegliere, riconoscendo il proprio protagonismo. Sarà un anno fortunato, ricco di occasioni per espandersi in direzioni mai percorse prima, spesso anche all’estero. Anche in amore, per i single arriva il momento di diventare meno sfuggenti e lasciarsi “acchiappare”: ne vale la pena.

Oroscopo 2022 Pesci

Ricomincio da me. Giove torna in Pesci dopo 12 anni e nel 2022 inizierà un nuovo percorso, una nuova vita. Ciò che si semina nel 2022 può essere un nuovo capitolo di vita. Il 2022 è l’anno che permette ai nati sotto il segno di agganciare una nuova rotta: seguirete le vostre reali ispirazioni! Fino all’estate, chi vuole iniziare una nuova attività deve farsi bene i conti e tenere d’occhio realismo e fattibilità. In amore, non è più tempo di rinunciare a se stessi per l’altro.

Potete seguire Simon & the Stars via Facebook e You Tube. L'astrologia rivela eventi futuri - lo sappiamo da secoli. L'oroscopo lo fa in modo sottile, dando indicazioni, mostrando opportunità e possibili minacce. E dobbiamo capire: l'astrologia di solito non rivela eventi specifici del futuro; è solo aiutarci a sapere come evitare di commettere errori nella vita. L'oroscopo per l'anno 2022 ti aiuterà a conoscere le forze positive e negative che influenzeranno la tua vita nei prossimi mesi. Potete quindi prepararvi anche alle situazioni più difficili ed essere al sicuro dai pericoli.