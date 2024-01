Oggi 7 gennaio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata di gennaio sono tante le novità. Sul lavoro aspettatevi una chiamata importante che potrebbe sorprendervi e in amore lasciatevi travolgere dai sentimenti seguendo l'istinto.

Toro - Cari toro, oggi la creatività è alle stelle quindi sfruttatela. Sul lavoro dimostrate chi siete e in amore non trascurate il partner.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione a qualche intoppo d'amore che disturberà la vostra quiete. Meglio non alimentare il nervosismo, però, e non riversatelo sul lavoro.

Cancro - Cari cancretti, sta per arrivare la svolta decisiva per il vostro futuro professionale, assecondate la fortuna e non perdete di vista i vostri obiettivi.

Leone - Cari leoncini, in questo nuovo anno preparatevi a essere i protagonisti. Al bando le preoccupazioni d'amore, godetevi un po' di relax con il vostro partner.

Vergine - Cari vergine, avete una grande voglia di stabilità in amore. Oggi riuscirete a mettere tutto l'impegno e la passione nel vostro lavoro e tutti si accorgeranno di quanto valete.

Bilancia - Cari bilancia, attenzione a qualche discussione in ufficio, non sempre andare d'accordo con tutti è facile. Date più spazio all'amore e aprite il vostro cuore.

Scorpione - Cari scorpioncini, i successi professionali sono dietro l'angolo e anche l'amore si prepara a spiccare il volo, fatevi trovare pronti.

Sagittario - Cari sagittario, oggi l'amore tornerà a brillare con una luce nuova quindi sfruttate il favore delle stelle per fare qualcosa insieme. Sul lavoro arrivano belle notizie.

Capricorno - Cari capricorno, oggi il cielo vi dà una bella spinta che poterà benefici sul piano lavorativo. Cogliete le occasioni senza timore. In amore lasciatevi andare ma sempre con giudizio.

Acquario - Cari acquario, questa giornata porta un po' di preoccupazioni dal punto di vista professionale e in amore ci sarà modo di mettere le pezze a un rapporto che sembrava destinato a finire.

Pesci - Cari pesciolini, questo è l'anno della responsabilità quindi sul lavoro pretenderanno molto da voi ma non strafate. In amore c'è un po' di malinconia ma non bisogna assecondarla.

Almanacco

Il 7 gennaio è il 7º giorno del calendario gregoriano. Mancano 358 giorni alla fine dell’anno.

Festa del Tricolore

Santi del giorno: San Raimondo de Penafort (Sacerdote)

Etimologia: Raimondo, deriva dall’antico tedesco Reinmund e significa “perspicace o divino difensore”.

Nati 7 gennaio

Sei nato oggi 7 gennaio? La tua caratteristica più appariscente è l’irritabilità. In realtà la tua aggressività cela la paura di non essere accettato. Questo atteggiamento ti procura non pochi problemi sia in amore che nel lavoro. E’ davvero un peccato perché le qualità per emergere in campo professionale e realizzarti nel settore affettivo, non ti mancano di certo. Cerca dunque di essere più paziente e conciliante con chi ti circonda e vedrai che riuscirai ad ottenere quel che desideri.

1964 – Nicolas Cage: Per l’anagrafe è Nicholas Kim Coppola, nipote del celebre regista Francis Ford, nelle cronache di Hollywood è una delle star più rinomate. Nato a Long Beach, in California.

Accadde Oggi

1313 – Cangrande I della Scala, sconfigge i Padovani a Camisano Vicentino e distrugge il castello

1414 – Tommaso Mocenigo viene eletto sessantaquattresimo doge di Venezia

1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell’Inghilterra

1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove

1785 – Il francese Jean-Pierre Blanchard e lo statunitense John Jeffries viaggiano da Dover (Inghilterra), a Calais (Francia) in un pallone a gas, diventando i primi ad attraversare il Canale della Manica via aria

1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu

1927 - Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra

1954 – La prima dimostrazione di un sistema di traduzione automatica viene tenuta a New York negli uffici della IBM

1989 – Akihito diventa Imperatore del Giappone

1990 – Per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la Torre di Pisa

2005 – Incidente ferroviario di Crevalcore: 17 morti e 80 feriti.

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. È l’attentato con un maggior numero di vittime, in Francia, dal 1961, superato solo dagli attentati del 13 novembre 2015.

1797 – Il Tricolore viene adottato per la prima volta: «Compagnoni fa mozione che si renda Universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori, Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti. Viene decretato.» È uno stralcio del verbale approvato in una storica assemblea a Reggio Emilia, che riconobbe il Tricolore come bandiera ufficiale della Repubblica Cispadana cui furono chiamati ad aderire tutti gli altri popoli italiani.