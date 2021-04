Per un bellissimo balcone fiorito: scopri le piante più scenografiche e i migliori vivai

Decorare terrazzi, balconi, giardini e cortili con fiori e piante non è solo un piacere e una soddisfazione: è anche un modo per rendere più verdi e belle le nostre case e le nostre città. È il momento di preparare vasi, ciotole e cassette, scegliendo specie resistenti, generose e poco esigenti, anche per rispettare l’ambiente riducendo al minimo i consumi idrici (e con meno fatica).

Per “dare colore”

Gerani, petunie e surfinie sono le piante più adatte per abbellire il balcone che, grazie al loro vigore, creano un’abbondante fioritura che si protrae fino alla fine estate prolungando così la bellezza degli spazi esterni.

C’è da dire però che la buona riuscita di un balcone fiorito dipende anche dalla giusta scelta delle piante in base al sole per questo fatti consigliare da un esperto vivaista, è sicuramente la scelta più indicata prima di interrare fiori e piante solo sulla base al gusto estetico.

Il bello di questo mese è che hai davvero l’imbarazzo della scelta e puoi porre a dimora praticamente quasi tutte le essenze da fiore. In particolare puoi scegliere: le rose, le azalee, i rododendri, i gerani e tutte le surfinie, ma anche tutti i bulbi a fioritura estiva come: le begonie, i gigli, i papaveri, le dalie, gli amarillidi e i gladioli.

Per cominciare, scegliete le piante in base al grado di esposizione del balcone al sole: ci sono infatti determinate tipologie di piante che per crescere richiedono tanto sole e altre che invece non lo tollerano .

al sole: ci sono infatti determinate tipologie di piante che per crescere richiedono e altre che invece . Anche il colore delle piante è fondamentale: per un effetto rilassante scegliete fiori dai colori più tenui come Felci, Ficus e Rose.

scegliete fiori dai come Felci, Ficus e Rose. Per un balcone o un terrazzo in cui vi piace organizzare spesso cene all’aperto insieme agli amici optate invece per piante dai colori più vivaci come ad esempio Margherite, Bouganville e Ibiscus .

. In alternativa, per avere un balcone sempre fiorito, anche d’ inverno , puntate sulle piante sempreverdi.

, puntate sulle piante sempreverdi. Per creare delle colorazioni uniche provate invece ad accostare fra loro piante di varietà e tonalità differenti : vedrete che effetto decorativo.

: vedrete che effetto decorativo. Sul muro appendete dei vasi pensili, sulle ringhiere ponete invece dei portavasi: fate attenzione che siano stabili in modo da evitare eventuali cadute.

sulle ringhiere ponete invece dei portavasi: fate attenzione che siano stabili in modo da evitare eventuali cadute. Negli angoli del balcone o del terrazzo potete invece posizionare dei vasi capienti in cui coltivare e far crescere ad esempio la pianta dei limoni o le piantine delle fragole.

in cui coltivare e far crescere ad esempio la pianta dei limoni o le piantine delle fragole. Potete dedicare un angolo del vostro terrazzo anche alle piante rampicanti .

. Su una parete è possibile costruire un giardino verticale per far crescere le piante grasse.

per far crescere le piante grasse. Inoltre potete aggiungere lavanda, timo, basilico, menta, rosmarino e salvia in un angolo dedicato alle utilissime piante aromatiche.

10 idee per un balcone o in un angolo di giardino

Lantana: pianta mediterranea molto resistente, nelle nuove varietà rimane compatta e fiorisce molto, fino a ottobre. Attira le farfalle e allontana le zanzare. Ideale al pieno sole.

Lobularia: varietà come “Snow Princess” fioriscono in continuazione, non sensibile ai parassiti, esiste anche una varietà con fiori viola (“Princess in Purple”). Molto bella anche in cesti appesi.

Plumbago: i fiori azzurro-blu iniziano a fiorire in giugno e sono ancora belli a fine estate, forma rami lunghi e ha poche esigenze, ama il pieno sole.

Calibrachoa: è un tipo di petunia ricadente a fiori piccoli e numerosissimi, particolarmente resistente e di facile cura, ha bisogno di alcune ore di sole.

Diascia: pianta con ricca fioritura di piccole corolle fittissime, sboccia in continuo, consigliata per posizioni con sole alla mattina

Bacopa: i fiorellini bianchi, blu o rosa sono instancabili e non di rado è ancora in fiore in ottobre; anche per posizioni semiombreggiate.

Fucsia: fiori deliziosi, indicata anche per zone con poco sole, preferisce gli ambienti piuttosto freschi; varietà come ShadowDancer Betty sbocciano continuamente fino al tardo autunno

Coleus: le foglie coloratissime creano splendide macchie cromatiche; apprezza il sole ma cresce anche in ombra.

Bidens: i fiori giallo oro sono instancabili, pianta perfetta anche per completare composizioni miste in vasi e cassette; ha esigenze analoghe ai gerani.

Gazania: margheritone colorate che amano il pieno sole e non hanno paura della brezza carica di sale marino.

Abbiamo selezionato alcuni dei migliori Garden di Vicenza e provincia

Giardineria Drago

A Schio Giardineria Drago è da più di vent’anni specializzata nella decorazione floreale ed è particolarmente riconosciuta e apprezzata per le sue originali creazioni di bouquet da sposa, allestimenti floreali e le scenografie.

Con un’esposizione di oltre 50.000 metri quadrati dedicata alla coltivazione e vendita di tutto quello che significa vivere verde, in oltre 35 anni di attività, può considerarsi il maggior Garden dell’Alto Vicentino.

Il luogo ideale per trovare tutto ciò che desideri per il tuo giardino, il tuo balcone fiorito, l’oggettistica per la casa, le piante da orto e frutto e tutta l’attrezzatura necessaria.

Fornitori ufficiali della Fiera dell’oro di Vicenza. Le piante e i vasi della Giardineria sono presenti presso la Biennale di Venezia, il Danieli, e alla mostra del Cinema.

"Che bella la giardineria Drago. Quando sento la necessità di rilassarmi vado lì per perdermi tra le serre e il vivaio esterno. L'ambiente, molto vasto, ti permette di trovare quasi ogni tipo di pianta, dall'orto al giardino, ornamentale o da frutto. Inoltre, fiore all'occhiello sono le orchidee sempre presenti in moltissime varietà e che vengono rese uniche dalle composizioni e dalle confezioni che vengono personalizzate al momento dal personale disponibile per ogni esigenza." La recensione

Giardineria Drago

Indirizzo: Via Maranese, 36015 Schio VI

Telefono: 0445 670060

-------------------------------------

Garden Vicenza Verde

Da oltre trent’anni un punto di riferimento per gli amanti del verde, della vita all’aria aperta e della decorazione per la casa.

Nato come serre di produzione di piante, si sviluppa e consolida nel tempo con una struttura all’avanguardia che si estende su una superficie coperta di oltre cinquemila metri quadrati,

a cui si aggiungono i seimila metri quadri di vivaio e di produzione.

Nei suoi piacevoli spazi interni si trova l’ampia offerta dedicata a tutta la famiglia: dal giardinaggio all’arredamento e dalla decorazione alla creatività.

Ultimo nato è il settore “Green Pet” dedicato agli animali, caratterizzato dal modernissimo impianto per i pesci d’acqua dolce e marina,

un settore dove la professionalità del personale completa l’offerta dei prodotti per i vostri amici.

“Uno spettacolare, un'isola verde da visitare ogni volta che mi sento giù.. spesso faccio un giro al reparto garden per respirare e godermi l'ambiente sempre curato, in ogni stagione cambiano gli arredi e si vede il giardino primaverile o il villaggio di Natale pieno di luci ed effetti spettacolari e non solo per bambini ma per tornare bambini!! Il reparto abbigliamento femminile è fonte di serenità, sempre colori pastello e abiti ben abbinati Gioiosi e di buon prezzo, mi sembra di essere in un giardino anche quando mi vesto. Vale la pena andarci. C'é una vasca con le carpe in mezzo alle piante che attira bambini e adulti, mi piacerebbe sognare di vivere lì…” La recensione

Garden Vicenza Verde

Vicenza VI

0444 507749

--------------------------------------

Garden Filippi

Un’azienda a gestione familiare che lavora con amore e passione per la natura.

Il Garden Filippi dispone di un’ampia gamma di prodotti. piante stagionali, da interno ed esterno fiori recisi, frutta e verdura

oggettistica e arredo giardino.

Al Garden Filippi potrai usufruire dei seguenti servizi:

realizzazione giardini e terrazzi

allestimenti per feste, eventi e cerimonie

bouquet e pacchetti regalo

“Cordialità simpatia professionalità, vasto assortimento di oggettistica per casa e giardino.. serre colme di ortaggi sementi fiori e tanto altro, spazi verdi aperti e angolo relax.

Questo è davvero un posto dove si trova di tutto, da non perdere la verdura a chilometro zero, coltivata da loro nei terreni adiacenti al vivaio.” La recensione.

Garden Filippi

Vicenza, zona Laghetto.

0444 920432

-----------------------------------------------------------------

Viridea Garden Center .

Un intero mondo dedicato alla natura, fiori, piante, animali e minerali, che cambia al mutare delle stagioni, si tinge dei colori più diversi, affonda le radici nelle emozioni più autentiche. Un universo aperto, disponibile, accogliente, dedicato a tutti coloro che desiderano vivere in modo più naturale. Questo è il mondo di Viridea.

Viridea è una catena di Garden Center, luogo ideale dove dare sfogo alle passioni; il mondo vegetale, animale e minerale è il nostro pensiero quotidiano. Tutto ruota attorno a questo pensiero; corsi, eventi, manifestazioni, ed attrazioni sempre nuove si alternano seguendo le ricorrenze del periodo; ogni occasione è buona per trasformarci e rendere la visita una festa.

Il Garden Center di Torri di Quartesolo è stato inaugurato nel 2009 è il settimo della catena Viridea. Si sviluppa su una superficie di 50.000 mq circa, di cui 6.800 mq interamente coperti e dispone di un parcheggio da oltre 400 posti auto

Viridea Garden Center Torri di Quartesolo (VI)

Torri di Quartesolo VI

0444 261301