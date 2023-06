Le più belle spiagge del Veneto per qualità dell'acqua e servizi

Si è aperta la stagione balneare in Veneto il 15 maggio 2023, le belle giornate che stanno per arrivare invogliano ad andare al mare. Come certificato dalle Bandiere Blu, le acque in Veneto godono di ottima salute. Dai rilievi effettuati su 174 acque di balneazione è emerso che 159 localià sono risultate di qualità "eccellente" (91,4%), 8 “buona” (4,6%), 5 “sufficiente” (2 ,9%) e 2 “scarsa” (1,1%). Le 2 risultate di classe “scarsa” sono quella di “Vallesella-casette” del lago di Centro Cadore, nel bellunese, e una piccola porzione di Isola Verde (Chioggia).

Bandiere blu 2023

Sono 427 le spiagge italiane da sogno, premiate con la Bandiera Blu per la più alta qualità dell'acqua, i servizi, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

In Veneto

Sono 9 le località turistiche del Veneto premiate (tutte riconfermate) per le acque eccellenti, il turismo inclusivo e sostenibile.

La costa veneziana ne ha 7

Venezia,

San Michele al Tagliamento,

Caorle,

Eraclea,

Jesolo,

Cavallino Treporti,

Chioggia

Altre due sono nel Polesine in provincia di Rovigo

Rosolina,

Porto Tolle.

La classifica per regioni

La Liguria è in vetta della classifica con ben 32 località premiate, seguita con 18 Bandiere da Campania, Toscana e Puglia. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria e le Marche. La Sardegna ne ha 15, l'Abruzzo 14; la Sicilia 11; 10 il Lazio e Trentino Alto Adige (contano anche i laghi). L'Emilia Romagna e il Veneto 9. La Basilicata 5, il Piemonte 3, il Friuli Venezia Giulia 2, il Molise e la Lombardia 1 Bandiera Blu.