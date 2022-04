Fiction "Luce dei tuoi occhi", nuove riprese dal 5 aprile in centro storico

Proseguono in città le riprese della fiction "Luce dei tuoi occhi" che vede protagonista l'attrice Anna Valle affiancata da Giuseppe Zeno. La troupe sta girando il sequel della serie trasmessa su Canale 5 lo scorso anno.

La seconda stagione proseguirà nel racconto delle vicende della protagonista Emma Conti impegnata nella ricerca della figlia scomparsa. Nei prossimi giorni la troupe sarà nuovamente operativa in centro storico: il 5 e 6 aprile, in particolare, girerà in piazza San Lorenzo, via Montagna e contra' Cordenons davanti al Liceo Lioy, mentre dal 6 al 9 aprile sarà in piazza delle Erbe.

"Stiamo collaborando con la troupe per arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza - ha detto l'assessore alla cultura Simona Siotto - e chiediamo nuovamente la collaborazione di tutti, considerato che si tratta di un'importante vetrina delle bellezze della nostra città e del territorio".