Altopiano e Piccole Domiti imbiancate, la neve fiocca abbondante | foto e video

Da stamattina cade copiosa la prima neve, il paesaggio è meraviglioso e la stagione degli sport invernali può iniziare.

I fiocchi hanno imbiancato tutto l’Altopiano, da Treschè Conca a Roana, Campomulo, Asiago, in Valmaron continua la bufera di neve per attenuarsi in nottata. Neve anche nelle Piccole Dolomiti.

Campogrosso, neve al suolo stimata tra i 20 e 40cm, raffiche di vento molto forti, video di Piccole Dolomiti Sport.

Disagi nel comune di Lusiana Conco dove la zona di Gomarolo e Brunelli è temporaneamente priva di elettricità dalle 17 a causa di un guasto alla linea elettrica principale.

Video di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa da Valmaron, foto di copertina Rifugio Bar Alpino di Giampietro Dal Santo.

Ringraziamo tutti gli autori di foto e video per il gentile contributo.

“Mi chiedo se la neve ama gli alberi e campi, che li bacia così dolcemente. E li copre come con una morbida trapunta bianca; e forse dice “Andate a dormire, cari, finché non arriva l’estate di nuovo.”

(Lewis Carrol, Alice nel paese delle meraviglie)