Oggi 8 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Per via dell’opposizione di Venere quest’oggi sul fronte sentimentale c’è un po’ di burrasca, meglio essere cauti. Anche sul lavoro si registra un po’ di tensione, allontanati da coloro che sono troppo diversi da te.

Toro: In amore se ci sono stati conflitti a partire da oggi sarà possibile recuperare. Sul lavoro invece è tempo di farsi avanti e di giocare le proprie carte.

Gemelli: Cerca di stare con la persona che ami e attenzione a non tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro invece non compromettere un progetto con ingiustificati malumori, pensa positivo!

Cancro: In amore potrebbero verificarsi dei piccoli problemi, basta non esagerare con le parole. Sul lavoro invece, soprattutto nell’ultimo periodo, hai sempre più cose da fare.

Leone: La stanchezza si fa sentire, lavorativamente parlando è possibile in questo momento avviare una totale revisione delle tue attività.

Vergine: Periodo un po’ impetuoso per i sentimenti, le emozioni si fanno sentire forti. Sul lavoro bene i nuovi progetti, sei piano di speranze!

Bilancia: In amore sii maggiormente tollerante e non cercare l’ago nel pagliaio! Sul lavoro sei stanco ma alla fine le soddisfazioni non mancheranno.

Scorpione: Oggi stai lontano da inutili polemiche, la Luna opposta consiglia cautela. Sul lavoro in questi giorni sarà possibile venire a capo di alcune questioni.

Sagittario: Momento di novità per i sentimenti, nuovi progetti di coppia. Sul lavoro cerca di perseguire i tuoi obiettivi senza dare adito ad inutili polemiche.

Capricorno: Bello questo cielo per i sentimenti, la Luna in buon aspetto garantisce emozioni travolgenti. Sul lavoro le persone che hanno un’attività indipendente potranno guadagnare qualcosa in più!

Acquario: In amore ultimamente ci sono delle piccole preoccupazione e qualche ansia di troppo. Sul lavoro invece attenzione alle distrazioni, cerca di restare concentrato.

Pesci: Via libera per i sentimenti, oggi gli incontri hanno decisamente una marcia in più! Anche se devi superare delle prove alla fine risulterei vincitore.

Almanacco

E’ il 312° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine mancano 53 giorni.

Santi del giorno: San Goffredo di Amiens (Vescovo)

Etimologia: Goffredo, dal germanico “Godefrit”, composto da “Got”, “Dio”, e da “fridu”, “amicizia”, nel significato di “amicizia (pace) di Dio”, questo personale si diffuse in Italia dopo la prima Crociata, grazie al prestigio di Goffredo di Buglione, che liberò Gerusalemme nel 1099. Oggi è presente quasi esclusivamente nel Centro Italia.

Nati 8 novembre

Sei nato oggi? Sei testardo, coraggioso e determinato. Se decidi di raggiungere una posizione importante nel lavoro, nulla riuscirà a fermarti e vedrai le tue ambizioni coronate dal successo, se pure dopo anni. In amore sai essere molto appassionato, ma, purtroppo, sei terribilmente geloso e questo tuo difetto rischia d’incrinare anche rapporti validissimi. Cerca di controllarti: sarà meglio per tutti.

1935 – Alain Delon: Attore simbolo del cinema francese, il suo nome è entrato nel linguaggio comune come termine di paragone del fascino maschile. Nato a Sceaux, nel nord della Francia.

1936 – Virna Lisi: Tra le attrici più affascinanti del cinema italiano, nasce ad Ancona ma vive per molto a Jesi, prima di trasferirsi a Roma con la sua famiglia.

1966 – Gordon Ramsay: Se non si dà il massimo, e anche di più, ai fornelli, averlo come giudice è un incubo! Nato a Johnstone, in Scozia.

Scomparsi

2016 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro.

Accadde Oggi

Apre il Louvre, vengono scoperti i raggi X, congiura di Catilina.

63 a.C. – Cicerone pronuncia l’In Catilinam oratio I, sventando la congiura di Catilina.

392 – L’imperatore romano Teodosio emana l’editto di Costantinopoli che inasprisce le pene fino alla condanna a more per i pagani.

1519 – Hernán Cortés entra a Tenochtitlán e il re Azteco Montezuma lo accoglie con grandi cerimonie, come si addice al ritorno di una divinità.

1793 – Viene aperto al pubblico a Parigi il museo del Louvre con la nuova denominazione di “Museo centrale delle arti“.

1888 – Viene ritrovato il corpo dell’ultima vittima attribuita a Jack lo squartatore: Mary Jane Kelly, mutilata e uccisa orribilmente.

1895 – Röntgen scopre i raggi X: Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all’anulare. È ciò che apparve sulla prima radiografia della storia, compiuta dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della propria consorte e inizia a studiare le proprietà terapeutiche dei raggi X.

1917 – Convegno di Peschiera: Riunione dei comandi militari alleati dopo la disfatta di Caporetto.

1923– In Germania, ha inizio il tentativo di colpo di Stato organizzato da un gruppo di estrema destra bavarese. A capeggiarlo sono Erich Ludendorff e Adolf Hitler, leader del Partito nazionalsocialista tedesco. Il putsch di Monaco verrà represso dalla polizia e i responsabili condannati a pene lievi, poi condonate. Hitler rimarrà in carcere per un anno circa.

1926 – Fascismo: viene arrestato Antonio Gramsci, verrà rilasciato in fin di vita nel 1935. Durante la prigionia scriverà i suoi Quaderni dal carcere.

1934 – Pirandello riceve il Nobel: «Per il suo coraggio e l’ingegnosa ripresentazione dell’arte drammatica e teatrale» con questa motivazione, nel 1934, venne assegnato al siciliano Luigi Pirandello il Nobel per la Letteratura. Scrittore, drammaturgo e poeta, Pirandello si avvicina alla psicanalisi freudiana in seguito ai disturbi mentali di cui soffrirà la moglie Antonietta. I temi della disgregazione dell’Io, della perdita d’identità, del contrasto fra Vita e Forma sono il tratto caratteristico della sua poetica e della sua drammaturgia.

1939 – Adolf Hitler sfugge a un attentato a Monaco, anticipando di 7 minuti l’uscita da una birreria per prendere un treno diretto a Berlino.

1960- Nelle elezioni generali per la presidenza degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy batte il suo avversario repubblicano Richard Nixon, vicepresidente nell’amministrazione uscente. JFK diventa così, all’età di 43 anni, il primo presidente cattolico ed il più giovane presidente eletto degli Usa.

1977 – Viene scoperta in Macedonia la tomba di re Filippo II, padre di Alessandro Magno.

1979 – Vengono arrestati in Abruzzo, nei pressi di Ortona, Daniele Pifano (leader del collettivo autonomo del Policlinico di Roma) , un medico e un radiologo, in possesso di due lanciamissili terra-aria.

1986- Muore il politico sovietico Vjaèeslav Michajloviè Molotov. Unico tra i rivoluzionari bolscevichi a sopravvivere alle purghe staliniane degli anni Trenta. Il suo nome è legato all’accordo con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop; il patto Molotov-Ribbentrop, siglato nel 1939, è un trattato di non aggressione tra la Germania nazista e l’Unione sovietica.

1987- in Italia vincono i sì al referendum contro l’energia nucleare.

1993 – Cinque quadri di Picasso e altre opere per un valore stimato di 100 miliardi di lire vengono rubati nel museo di Stoccolma.

2000 – Nel bar Luciano di Arzano (Napoli) una giocata di sole due colonne del Superenalotto realizza il “sei” e incassa 59 miliardi e 421 milioni di lire, pari a 30 milioni e mezzo di euro.

2007 – L’Unione Europea decide l’allargamento dell’area di Schengen ad altri 9 paesi: Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta.

2011 – Silvio Berlusconi annuncia le dimissioni del suo governo subito dopo che saranno stati votati alcuni provvedimenti economici urgenti.