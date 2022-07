Mercoledì 6 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 luglio è il 187° giorno del calendario gregoriano. Mancano 178 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Maria Goretti (Vergine e Martire) protettrice delle ragazze.

Accadde Oggi

1508 – Massimiliano I d’Asburgo viene sconfitto in Friuli dalle forze veneziane. Viene costretto a firmare una tregua triennale ed a cedere diversi territori a Venezia

1483- Nell’abbazia di Westminster viene incoronato re d’Inghilterra Riccardo III , che ha accettato la corona in seguito alla petizione dei cittadini di Londra, che lo invitavano ad assumere la guida del paese.

1785 – Gli Stati Uniti adottano il dollaro come moneta ufficiale scegliendo per la prima volta una valuta basata sul sistema decimale.

1885 – Louis Pasteur e Emile Roux eseguono per la prima volta, con esito positivo, la inoculazione di un vaccino antirabbico su un bambino azzannato da un cane infetto.

1923 – Viene costituita l' URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).

1924 – Viene realizzata a titolo sperimentale la prima telefoto : un'immagine trasmessa via radio dall'America all'Inghilterra.

1942- Mussolini invia l'ARMIR in Russia , l'ottava Armata Italiana, al comando del generale Italo Gariboldi, costituita da 229 mila uomini male equipaggiati. Inizialmente l'ARMIR ha il compito di conquistare Stalingrado, mentre altre divisioni tedesche avanzano verso il Caucaso.

1970 – L'esponente democristiano Mariano Rumor presenta le dimissioni del suo terzo governo (il quarto della legislatura in corso) insediatosi il 27 marzo .

1984 – Debutta nelle sale cinematografiche il film di Sergio Leone "C'era una volta in America", musiche di Ennio Moricone.

Debutta nelle sale cinematografiche il film di “C’era una volta in America“, musiche di Ennio Moricone. 2008 – Lo spagnolo Rafael Nadal vince il torneo di Wimbledon strappando il titolo a Roger Federer che aveva vinto le 5 edizioni precedenti.

Primo test sull’uomo del vaccino antirabbico: Un morso di un cane affetto da rabbia e si finiva all’altro mondo dopo giorni di atroci sofferenze. Il triste destino cui andavano incontro coloro che contraevano l’idrofobia, molto diffusa nell’Europa d’inizio XIX secolo. Il chimico e biologo francese Louis Pasteur scoprì la cura adatta, intuendo il modo in cui il virus si propagava negli organismi, scatenando la malattia.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 6 luglio sono perennemente coinvolti in relazioni e professioni in cui si instaura una sorta di mutua attrazione magnetica con l’oggetto dei loro desideri. La vita di queste persone è attraversata da una vena di fatalismo che rende le decisioni dettate più da un senso di inevitabilità che da una libera scelta.

1935 – Tenzin Gyatso: Monaco buddista e massima autorità istituzionale e religiosa del Governo del Tibet in esilio (così chiamato, perché fondato in India a seguito della repressione cinese), è il quattordicesimo Dalai Lama, espressione traducibile come “oceano di saggezza”.

1907 – Frida Kahlo: La più popolare pittrice sudamericana di sempre, fu una protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Oggi, in amore, Venere e Marte sono favorevoli insieme alla Luna. Sfruttate questa giornata. Se siete sotto esame, andrà tutto bene, non temete.

Toro: Non devi scoraggiarti se in amore c’è un po’ di tensione e a lavoro non sei sereno. Il mese di luglio risolverà ogni cosa.

Gemelli: In questo periodo riesci a fare colpo su chiunque tu voglia. Sul lavoro, valutate tutte le proposte, anche quelle un po’ particolari.

Cancro: E’ una giornata molto positiva per l’amore, ma anche sul lavoro va molto bene. Oggi farete piazza pulita di tutte le situazioni complicate.

Leone: Oggi sei in fase di recupero. Finalmente ogni cosa tornerà al suo posto e soprattutto sul lavoro andrà molto meglio.

Vergine: La luna vi invita a non guardarvi indietro, ascoltatela. Sul lavoro fai oggi le tue richieste: potrebbero essere ascoltate.

Bilancia: Se hai chiuso una storia da tempo, è arrivato il momento di andare oltre. Sul lavoro, se ci saranno delle scelte da fare, dovrete essere pronti.

Scorpione: Sia sul lavoro che in amore è arrivato il momento di prendere le giuste decisioni. Non fatevi prendere dal panico ma sfruttate la giornata di oggi.

Sagittario: Venere e Marte sono dalla tua parte, anche se ultimamente avete avuto qualche piccola discussione amorosa. In ambito lavorativo potete stare tranquilli.

Capricorno: E’ un periodo importante per programmare il futuro, sia per quanto riguarda l’amore, sia per il lavoro. Sfruttate questo mese.

Acquario: Torna un po’ di stabilità nella coppia, dopo giorni un po’ pesanti. Sul lavoro siete un po’ confusi da una serie di imprevisti.

Pesci: Ci potrebbe essere qualche discussione con il partner, ma niente di irrisolvibile. Sul lavoro, dovrete assolutamente diventare più attivi e sfruttare il transito di Giove.