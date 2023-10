Oggi 5 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 5 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore tutto scorre bene ma hai paura che qualcuno possa crearti problemi. A lavoro potresti vivere una sorta di competizione con una persona di cui sai poco, per fortuna sei un testardo, ed è proprio nelle sfide che dai il meglio di te.

Toro – In amore sfrutta la giornata per dialogare con il tuo partner. A lavoro ci sono possibilità di iniziare un nuovo progetto e di terminare quelli già iniziati, anche se incontrerai delle difficoltà.

Gemelli – In amore si torna a una fase di maggiore stabilità. Lasciati trasportare dal sentimento solo per la persona giusta per te. A lavoro cerca di risolvere le controversie, anche se potrebbe non essere facilissimo.

Cancro – In amore la situazione sarà un po’ pesante a causa di attriti con il partner. A lavoro fastidi e troppe spese. Devi assolutamente fare più economia.

Leone – In amore giornata importante per riallacciare i rapporti con il tuo partner. A lavoro non strafare, la tua maggiore attenzione oggi sarà nel recuperare energie. È in procinto un nuovo cambio di lavoro.

Vergine – In amore la giornata sarà delle migliori. Il tuo lavoro di adesso è in funzione del nuovo progetto che finalmente vedrà la luce agli inizi del prossimo anno.

Bilancia – In amore la luna entra nel tuo segno, è arrivato il momento di farsi coraggio e cercare di vivere bene il rapporto. A lavoro è il momento ideale per portare avanti delle discussioni importanti o magari un progetto, qualcosa a cui tieni particolarmente.

Scorpione – In amore la Luna è positiva, favorisce gli incontri. A lavoro se ti chiamano per fare qualcosa che non ti soddisfa, non ti arrabbiare. In realtà vorresti di più, ma devi accettare quello che ti offrono.

Sagittario – In amore un po’ di stress nella coppia, evita inutili discussioni. A lavoro in questo periodo ti senti creativo, comincia a progettare nuovi lavori, ma solo a patto che non siano troppo complicati.

Capricorno – In amore evita di alimentare polemiche inutili con il partner. A lavoro chi ha una responsabilità dovrà risolvere tutto con coraggio.

Acquario – In amore forti probabilità di nuovi incontri interessanti. A lavoro, malgrado le problematiche generali, è possibile finalmente è a superare uno scoglio.

Pesci – In amore giornata altalenante con il partner. A lavoro oggi dovrai fare delle scelte importanti, ma prenditi il tempo necessario e non azzardare niente.

Almanacco

Il 5 ottobre è il 278º giorno del calendario gregoriano. Mancano 87 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Placido e Mauro (Monaco)

Proverbio del giorno: Da un disordine nasce un ordine.

Nati 5 ottobre

Sei nato oggi? Fin dall’infanzia dimostri notevoli doti ed uno spiccato talento creativo ed artistico. Non sempre però sei coerente e rischi di sprecare le tue capacità. I difetti che devi combattere sono la vanità e la pigrizia. Una persona più anziana potrà aiutarti e guidarti nella vita. In amore sii più sincero e la felicità ti sorriderà.

Accadde Oggi

James Bond debutta al cinema, omicidio di massa in Svizzera, abolizione in Italia della pena di morte, muore Steve Jobs.