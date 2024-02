Oggi 5 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata arriva un po' di nervosismo. È un periodo in cui vi sentite bloccati sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo ma non gettate la spugna.

Toro - Cari toro, oggi godetevi un po' di relax con la persona amata perché ne avete bisogno. Sul lavoro è un buon periodo per mettersi in gioco e fare progetti per il futuro.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata arriva il momento di fare un po' chiarezza nel cuore e se c'è qualcosa che non va in amore parlate. Sul lavoro attenzione alla sfera economica.

Cancro - Cari cancretti, in amore non sta andando tutto come vorreste ma cercate di capire per chi davvero batte il vostro cuore. Sul lavoro la voglia di fare è tanta e il successo è davvero dietro l'angolo.

Leone - Cari leoncini, godetevi questa giornata per ricaricare le batterie emotive insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sta andando per il meglio ma attenzione a non strafare.

Vergine - Cari vergine, attenzione perché questa giornata porta un po' di problemi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrete ottenere tanto in questo periodo, continuate a impegnarvi.

Bilancia - Cari bilancia, in amore bisogna tirare fuori tutta la vostra pazienza perché potrebbero esserci battibecchi. Sul lavoro se non siete soddisfatti, cambiate.

Scorpione - Cari scorpioncini, bella questa giornata per l'amore quindi organizzate qualcosa di bello per il partner. Sul lavoro va tutto nel migliore dei modi.

Sagittario - Cari sagittario, un po' di agitazione in amore quindi attenzione a non litigare con il partner per un nulla. Sul piano lavorativo, cercate di ricaricare le batterie.

Capricorno m- Cari capricorno, per i sentimenti questa giornata è un po' sottotono ma attenzione a non cadere in troppi pensieri negativi. Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza.

Acquario - Cari acquario, cercate di dedicare più tempo all'amore e se c'è qualcuno che vi piace, diteglielo. Sul lavoro siete in una fase di grande cambiamento.

Pesci - Cari pesciolini, in amore arrivano tante belle novità ma non abbiatene paura. Sul lavoro va tutto a gonfie vele quindi siate orgogliosi di voi.

Almanacco

E’ il 36° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 329 giorni.

Santi del giorno: Sant’Agata (Vergine e Martire) protettrice di balie, nutrici e fonditori di campane.

Etimologia: Agata, deriva dal greco Agathé, e a sua volta dall’aggettivo agathos “buono”: significa quindi “buona, virtuosa”. L’agata è anche una varietà di quarzo.

Nati 5 febbraio

Sei nato oggi? I nati il 5 febbraio mettono una grande grazia e disinvoltura in tutto ciò che fanno e hanno un modo di fare molto persuasivo che, pur nella sua pacatezza, lascia chiaramente intendere quanto queste persone facciano sul serio. Probabilmente più eloquenti con i fatti che non con le parole, sono dotati di una presenza fisica rassicurante, che dà l’impressione di individui sui quali poter fare affidamento nei momenti difficili. Sono acuti e perspicaci e parlano sempre diritto al cuore dell’interlocutore.

1914 – William Burroughs: Personaggio chiave della beat generation, è stato uno degli scrittori più originali della controcultura americana degli anni Cinquanta e Sessanta.

1958 – Fabrizio Frizzi: Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una trentennale esperienza alle spalle.

1985 – Cristiano Ronaldo: È l’unico calciatore ad aver segnato cinquanta reti in una stagione in cinque consecutive.

Accadde Oggi

Esce il film di Charlie Chaplin “Tempi moderni”, a Padova viene arrestato il terrorista Valerio Fioravanti.