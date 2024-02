Oggi 4 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, sfruttate questa giornata per vivere l'amore appieno perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro avete una grande voglia di fare e anche se qualcuno mette qualche bastone tra le ruote, riuscirete a ottenere tanto.

Toro - Cari toro, in questa giornata bisognerà affrontare qualche problemino di cuore. Per quanto riguarda il lavoro fate tesoro di tutte le lezioni imparate finora e iniziate a progettare le vostre prossime mosse.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata meglio non sottovalutare i nuovi incontri, perché potrebbero cambiarvi la vita. Per quanto riguarda il lavoro oggi non siete del tutto concentrati.

Cancro - Cari cancretti, in questa giornata arriva il momento di affrontare il partner e chiarire cosa non va nella coppia. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza accumulata.

Leone - Cari leoncini, è il momento ideale per vivere al massimo le emozioni quindi organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro c'è qualche polemica ma bisogna affrontarla e andare avanti. Il successo è dietro l'angolo.

Vergine - Cari vergine, in questo giorno siete fortunati e se siete ancora single non restate chiusi in casa. Per quanto riguarda il lavoro non siete più soddisfatti di ciò che fate, forse è arrivato il momento di cambiare.

Bilancia - Cari bilancia, Saturno opposto provoca qualche incertezza in amore, attenzione. Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza ma nessuna paura, prendetevi del tempo per ricaricare le batterie.

Scorpione - Cari scorpioncini, è arrivato il momento di allentare i po' i ritmi, forse state facendo un po' troppe cose e siete stanchi. Prendetevi una giornata per voi stessi.

Sagittario - Cari sagittario, in amore ci sarà modo di ricevere tanto dal partner. Sul lavoro bene per chi ha cambiato qualcosa anche se le vere soddisfazioni devono ancora arrivare.

Capricorno - Cari capricorno, bellissimo questo periodo per l'amore. Sul lavoro bisogna schiarirsi le idee, finora non siete ancora del tutto soddisfatti di quello che state facendo.

Acquario - Cari acquario, arriva il momento di fare progetti di coppia per il futuro, non abbiate paura. Sul lavoro attenzione ai colpi di testa, questo è il momento giusto per riflettere, non per agire.

Pesci - Cari pesciolini, arriva un po' di stanchezza che si farà sentire ma cercate di ricaricare le batterie con l'amore. Le vere svolte sono dietro l'angolo. Abbiate pazienza.

Almanacco

E’ il 35° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine mancano 330 giorni.

Giornata mondiale contro il cancro

Santi del giorno: San Gilberto di Limerick (Vescovo)

Etimologia: Gilberto, Deriva dall’antico tedesco gisal – bert e significa “nobile/famoso ostaggio”.

Nati 4 febbraio

Sei nato oggi 4 febbraio? Il lavoro è spesso il perno della tua vita: hai molte possibilità di successo in tutte le professioni che hanno attinenza con la tecnica, l’elettronica e l’aviazione. In amore sei facilmente affascinato da personaggi insoliti e non è escluso che tu prenda qualche cantonata. Col tempo diventerai più prudente e saprai capire chi davvero fa per te.

1900 – Jacques Prévert: Non è riduttivo se lo si ricorda come poeta dell’amore, visto che in gran parte della sua produzione domina questo sentimento spontaneo e libero, visto come unica fonte di salvezza.

