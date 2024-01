Oggi 31 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. E' San Giovanni Bosco, eletto presidente Mattarella, per la prima volta le donne votano in Italia, la Toyota Corolla è l'auto più venduta della storia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi siete un po' nervosi in amore e potreste ricevere qualche critica che proprio non vi farà restare zitti. Sul lavoro preferite sempre contare solo su voi stessi ma a volte l'opinione di qualcun altro potrebbe essere d'aiuto.

Toro - Cari toro, dal punto di vista amoroso dove potrebbero esserci discussioni con il partner. Sul lavoro siate un po' meno rigidi.

Gemelli - Cari gemelli questa per l'amore è una buona giornata e se non avete ancora rivelato il vostro amore a qualcuno è il momento giusto per farlo. Sul lavoro tutto procede al meglio, soprattutto per chi lavora in ambito creativo.

Cancro - Cari cancretti, il cielo di oggi porta qualche piccolo dubbio quindi massima attenzione e sul lavoro aspettatevi un bel cambiamento in arrivo, un po' destabilizzante all'inizio ma poi vi porterà proprio dove volevate andare.

Leone - Cari leoncini, questo è un periodo d'oro per l'amore e ci sarà modo di fare passi importanti per la coppia. Sul lavoro siete sempre pieni di energie e voglia di fare e la vostra ambizione vi porterà lontano.

Vergine - Cari vergine, questo cielo è molto bello per i sentimenti. Sul lavoro portate avanti i progetti in cui credete.

Bilancia - Cari bilancia, bella questa giornata per vivere al massimo le emozioni anche se non siete ancora del tutto sereni. Sul lavoro ci vuole pazienza ma le novità sono dietro l'angolo.

Scorpione Cari scorpioncini, questa è una giornata nervosa quindi massima attenzione nei rapporti con gli altri. Sul piano lavorativo vi sentite un po' bloccati e avete una grande voglia di ribellione ma bisogna portare pazienza.

Sagittario - Cari sagittario, oggi c'è una bella energia da riversare tutta in amore. Sul lato professionale aspettatevi belle proposte.

Capricorno - Cari capricorno, arrivano finalmente buone notizie dal punto di vista sentimentale mentre sul lavoro ci sono cambiamenti in vista. Attenzione perché potreste sentirvi persi e insoddisfatti.

Acquario - Cari acquario, l'amore va a gonfie vele quindi se c'è già qualcuno che vi interessa cercate di approfondire. Sul lavoro c'è bisogno di un grande impegno, almeno per il momento.

Pesci - Cari pesciolini, è arrivato il momento di fare progetti importanti per il futuro in amore e sul lavoro ci sarà modo di mettere in chiaro ciò che non sta funzionando. Questa è una buona giornata, siate soddisfatti di ciò che avete ottenuto finora.

Almanacco

E’ il 31° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 334 giorni.

Santi del giorno: San Giovanni Bosco (Sacerdote) protettore di educatori, giovani, studenti, editori.

1888 – Don Bosco: Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la congregazione dei Salesiani. Muore il 31 gennaio 1888.

Nati 31 gennaio

Sei nato oggi 31 gennaio? Sei attratto dalle scienze sociali e in questo campo puoi conseguire ottimi risultati. Devi però cercare di moderare il tuo spirito ribelle che ti porta a scontrarti duramente con l’autorità costituita e ti crea così diversi problemi. In amore sei molto anticonformista e prima di legarti definitivamente passerai attraverso mille esperienze.

1797 – Franz Schubert: Tra i più importanti compositori della storia della lirica, è considerato il grande maestro del Lied romantico, composizione di carattere sentimentale per voce solista e pianoforte.

1910 – Giorgio Perlasca: Il suo nome compare nell’elenco dei 525 italiani Giusti tra le Nazioni, ossia i “non ebrei” che hanno rischiato la propria vita per salvare quella dei perseguitati dal genocidio nazista.

Accadde Oggi